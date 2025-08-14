Wall Street fica estável, mas S&P 500 marca pico de fechamento com apostas de corte de juros se atenuando

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam com sinais mistos nesta quinta-feira, com o índice S&P 500 marcando um pico de fechamento, enquanto os índices Dow Jones e Nasdaq ficaram estáveis, depois que um relatório de preços ao produtor dos Estados Unidos mais forte do que o esperado atenuou expectativas de possíveis cortes na taxa de juros.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao produtor tiveram a maior alta em três anos em julho, devido a um aumento nos custos de bens e serviços, sugerindo que um amplo aumento na inflação era iminente.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação positiva de 0,03%, para 6.468,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,01%, para 21.711,34 pontos. O Dow Jones registrou variação negativa de 0,04%, para 44.902,57 pontos.