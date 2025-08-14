Topo

Notícias

Wall Street fecha estável após alta inesperada do PPI

14/08/2025 18h52

Wall Street fechou estável, nesta quinta-feira (14), após o aumento dos preços ao produtor nos Estados Unidos, que levanta dúvidas sobre um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Os índices Dow Jones (-0,02%), Nasdaq (-0,03%) e S&P 500 (+0,03%) fecharam estáveis. "Isso é, em grande parte, positivo, levando em conta a magnitude do erro com o índice PPI", avaliou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, referindo-se ao Índice de Preços ao Produtor.

O aumento foi bem maior (0,9%) do que o esperado pelo mercado, que apostava em uma alta de 0,2% em julho, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch. Foi o maior aumento desde março de 2022, pouco antes do pico de inflação registrado no verão daquele ano nos Estados Unidos.

"As tarifas pressionam as empresas a aumentar os preços que cobram entre si, o que, no fim, vai se traduzir em um aumento dos preços ao consumidor", explicou Bill Adams, do Comerica Bank. Além disso, "esse relatório é um fator adicional contra um corte de juros" pelo Fed, apontou o analista.

ni/tmc/nth/cjc/mr/lb/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Mastantuono lembra Di Stefano em sua apresentação no Real Madrid

Moraes pede ao presidente da 1ª Turma do STF para marcar julgamento de Bolsonaro

Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

Ministro de Israel anuncia plano para acelerar colonização da Cisjordânia

Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Meta permitiu que IA incentivasse conversas 'sensuais' no Instagram e WhatsApp com menores

Trump volta a criticar Brasil: "Parceiro comercial horrível"

Wall Street fecha estável após alta inesperada do PPI

É falso que mulher que levou mais de 60 socos queira reatar com agressor

Nova espécie de raia-manta é confirmada e batizada em homenagem à Iara

Petróleo sobe antes de reunião Trump-Putin