Wall St cai após dados de inflação ao produtor dos EUA diminuir apostas em corte de juros

14/08/2025 11h14

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira, depois que dados de preços ao produtor dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado reduziu as expectativas dos investidores quanto a possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao produtor subiu 3,3% em julho na base anual, acima da alta de 2,5% esperada pelos economistas consultados pela Reuters. Na comparação mensal, o índice avançou 0,9%, contra expectativa de 0,2%.

Os operadores reduziram suas expectativas de corte de juros pelo Fed para o resto do ano para cerca de 58 pontos-base, de acordo com dados compilados pela LSEG, em comparação com cerca de 63 pontos-base antes do relatório.

Mas eles ainda estão precificando totalmente um corte de 0,25 ponto percentual em setembro.

"Isso está enviando uma mensagem mista sobre a economia", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

"Estávamos muito ansiosos para chegar à conclusão de que a economia está bem, não está superaquecida. Mas esses dados mostram que talvez haja alguma inflação e que não deveríamos concluir tão rapidamente que precisamos cortar a taxa de juros."

O Dow Jones Industrial Average caía 0,37%, para 44.757,98 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,26%, a 6.449,74 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,10%, para 21.690,45 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)

