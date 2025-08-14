Topo

Notícias

Volume de serviços sobe 1,1% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

Rio

14/08/2025 12h48

O volume de serviços prestados subiu 1,1% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, houve uma expansão de 2,8% no volume de serviços prestados no segundo trimestre de 2025, completando assim uma sequência de 17 trimestres consecutivos de crescimento nas taxas trimestrais interanuais.

Revisões

O IBGE revisou na pesquisa referente ao mês de junho o desempenho do volume de serviços prestados em maio ante abril, de uma alta de 0,1% para uma elevação de 0,2%.

A taxa de fevereiro ante janeiro foi revista de elevação de 0,9% para alta de 0,8%, e a de janeiro ante dezembro de 2024 saiu de -0,5% para -0,4%.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Caso Ultrafarma e Fast Shop: esquema envolvia mais empresas, diz promotor

EUA e Paraguai assinam acordo sobre pedidos de asilo

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 88,7 mil t, aponta USDA

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Marina minimiza ausência dos EUA na COP30: país já ficou de fora antes e processos avançaram

CK Hutchison diz que atraso na venda dos portos do Canal do Panamá não é 'problemático'

Motta diz querer dar resposta imediata à adultização de crianças com projeto que veio do Senado

Trump já admite '25% de chance' de encontro com Putin no Alasca fracassar

Gilmar Mendes disse que Lava Jato praticou tortura, e não equipe de Moraes

Vice-prefeita e PM assumirá prefeitura de São Bernardo do Campo