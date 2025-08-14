Você mais forte! 8 alimentos que ajudam a aumentar a massa muscular

Se a meta é ganhar massa muscular, o treino não é o único campo de batalha. A alimentação é tão importante quanto a academia. O corpo precisa de combustível e matéria-prima para construir músculos, e isso significa uma dobradinha essencial: proteína e carboidrato.

Enquanto a proteína fornece os blocos de construção das fibras musculares, os carboidratos garantem a energia necessária para o treino e para a recuperação. Sem energia suficiente, o corpo começa a usar a própria musculatura como fonte de combustível — e aí o esforço todo vai por água abaixo.

Veja a seguir dez alimentos que podem turbinar a construção muscular e otimizar os resultados. Mas atenção: nenhum alimento isoladamente faz milagres. A dica é ter uma dieta balanceada, e um especialista pode ajudar a direcionar a alimentação para os resultados que se espera alcançar.

1. Frango: A proteína é um macronutriente que atua na formação dos tecidos do corpo, como cabelo, pele, ossos, órgãos e... músculos. Para formar massa muscular, precisamos de oito aminoácidos essenciais que o organismo não produz sozinho. A leucina, presente no frango, é um deles e atua diretamente na construção das fibras musculares.

Imagem: Getty Images

2. Ovo: A albumina, proteína de alto valor biológico presente na clara, é uma das mais eficientes para a síntese muscular. Em termos de necessidade diária, um sedentário precisa de 1 a 1,2 grama de proteína por quilo de peso. Já quem treina pesado pode necessitar de 1,6 a 2,2 gramas. A distribuição dessas porções ao longo do dia é estratégica para manter a síntese proteica em alta.

3. Batata-doce: Campeã entre os carboidratos "do bem", fornece energia de liberação gradual graças ao seu índice glicêmico médio. Isso evita picos e quedas bruscas de glicose, mantendo o desempenho estável durante o treino e prevenindo a fadiga muscular. Versátil, vai bem em chips, nhoques, sopas ou escondidinhos.

4. Peixe: Outro representante das proteínas de alto valor biológico, é rapidamente absorvido pelo músculo, estimulando a síntese proteica. Os aminoácidos se integram às fibras musculares, funcionando como tijolos na construção de novas fibras.

Imagem: Divulgação

5. Soja: As proteínas vegetais, como a da soja, têm menos aminoácidos essenciais do que as de origem animal, mas, combinadas com outras fontes vegetais, conseguem oferecer um perfil completo para a construção muscular.

6. Quinoa: Apesar de também ser uma proteína de menor valor biológico, quando associada a outros alimentos garante o aporte necessário para o músculo. É ainda fonte de carboidratos, fornecendo energia para treinar e recuperar.

7. Cereais: Aveia, centeio e trigo-sarraceno não participam diretamente da construção muscular, mas oferecem carboidratos que preservam os músculos, evitando que sejam usados como combustível.

Imagem: iStock

8. Beterraba: Rica em betaína, ajuda a melhorar a oxigenação dos músculos e a absorção de nutrientes, o que pode potencializar o desempenho físico.

*Com informações de reportagem publicada em 11/07/2024, 06/05/2024 e 10/09/2024