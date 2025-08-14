Topo

Notícias

Você mais forte! 8 alimentos que ajudam a aumentar a massa muscular

Alimentação é aliada para ganho muscular - Getty Images
Alimentação é aliada para ganho muscular Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

14/08/2025 17h27

Se a meta é ganhar massa muscular, o treino não é o único campo de batalha. A alimentação é tão importante quanto a academia. O corpo precisa de combustível e matéria-prima para construir músculos, e isso significa uma dobradinha essencial: proteína e carboidrato.

Enquanto a proteína fornece os blocos de construção das fibras musculares, os carboidratos garantem a energia necessária para o treino e para a recuperação. Sem energia suficiente, o corpo começa a usar a própria musculatura como fonte de combustível — e aí o esforço todo vai por água abaixo.

Relacionadas

Estudo sugere novo gatilho para Alzheimer: isso pode mudar o tratamento?

Alucinações: como e por que o cérebro cria percepções que não existem

'Tenho 33 anos e estou em cuidados paliativos, mas a vida continua'

Veja a seguir dez alimentos que podem turbinar a construção muscular e otimizar os resultados. Mas atenção: nenhum alimento isoladamente faz milagres. A dica é ter uma dieta balanceada, e um especialista pode ajudar a direcionar a alimentação para os resultados que se espera alcançar.

1. Frango: A proteína é um macronutriente que atua na formação dos tecidos do corpo, como cabelo, pele, ossos, órgãos e... músculos. Para formar massa muscular, precisamos de oito aminoácidos essenciais que o organismo não produz sozinho. A leucina, presente no frango, é um deles e atua diretamente na construção das fibras musculares.

Frango - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

2. Ovo: A albumina, proteína de alto valor biológico presente na clara, é uma das mais eficientes para a síntese muscular. Em termos de necessidade diária, um sedentário precisa de 1 a 1,2 grama de proteína por quilo de peso. Já quem treina pesado pode necessitar de 1,6 a 2,2 gramas. A distribuição dessas porções ao longo do dia é estratégica para manter a síntese proteica em alta.

3. Batata-doce: Campeã entre os carboidratos "do bem", fornece energia de liberação gradual graças ao seu índice glicêmico médio. Isso evita picos e quedas bruscas de glicose, mantendo o desempenho estável durante o treino e prevenindo a fadiga muscular. Versátil, vai bem em chips, nhoques, sopas ou escondidinhos.

4. Peixe: Outro representante das proteínas de alto valor biológico, é rapidamente absorvido pelo músculo, estimulando a síntese proteica. Os aminoácidos se integram às fibras musculares, funcionando como tijolos na construção de novas fibras.

Peixe - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

5. Soja: As proteínas vegetais, como a da soja, têm menos aminoácidos essenciais do que as de origem animal, mas, combinadas com outras fontes vegetais, conseguem oferecer um perfil completo para a construção muscular.

6. Quinoa: Apesar de também ser uma proteína de menor valor biológico, quando associada a outros alimentos garante o aporte necessário para o músculo. É ainda fonte de carboidratos, fornecendo energia para treinar e recuperar.

7. Cereais: Aveia, centeio e trigo-sarraceno não participam diretamente da construção muscular, mas oferecem carboidratos que preservam os músculos, evitando que sejam usados como combustível.

Beterraba - iStock - iStock
Imagem: iStock

8. Beterraba: Rica em betaína, ajuda a melhorar a oxigenação dos músculos e a absorção de nutrientes, o que pode potencializar o desempenho físico.

*Com informações de reportagem publicada em 11/07/2024, 06/05/2024 e 10/09/2024

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Tarcísio participa de jantar com Latino e empresários na casa do cantor

MP-SP denuncia policial que matou marceneiro e pede prisão preventiva

Artista morre com suspeita de botulismo após comer sanduíche de brócolis

Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

Suprema Corte dos EUA mantém lei de verificação de idade em redes sociais do Mississippi

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR