Amazônia tem maior taxa de violência sexual contra crianças e adolescentes

A região da Amazônia Legal registrou 38 mil casos de violência sexual e 3 mil mortes de crianças, adolescentes e jovens até 19 anos entre 2021 e 2023, revela estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), divulgado hoje.

O que aconteceu

O estudo "Violência contra crianças e adolescentes na Amazônia" tem como base dados das Secretarias de Segurança Pública estaduais. Amazônia Legal inclui mais de 700 municípios de nove estados do bioma amazônico.

A região apresenta taxas de violência sexual maiores do que o resto do país. O estudo mostra que a Amazônia Legal registrou 141,3 casos a cada 100 mil crianças e adolescentes em 2023. O dado é 21,4% acima da média nacional, de 116,4.

Os únicos estados da região que ficaram abaixo da média nacional foram Amazonas e Maranhão. Os seis estados da Amazônia entre os de maior incidência de violência sexual são:

Rondônia - taxa de 234,2 casos a cada 100 mil crianças e adolescentes;

Roraima - 228,7;

Mato Grosso - 188,0;

Pará - 174,8;

Tocantins - 174,2;

Acre - 163,7.

Fontes: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censo 2022; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (1) Os números do Maranhão consideram somente os municípios do Estado que fazem parte da Amazônia Legal Imagem: Reprodução

Índice de estupros de crianças e adolescentes na região foi maior em municípios a até 150km das fronteiras brasileiras. Nessas regiões, a taxa foi de 166,5, enquanto a taxa nas cidades não-fronteiriças foi de 136,8.

Os achados [no estudo] reforçam a importância de considerar as especificidades da região: as taxas de mortes violentas intencionais nos municípios urbanos amazônicos, por exemplo, são 31,9% maiores do que nos centros urbanos do restante do país.

Cauê Martins, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

As violências letal e sexual impactam de forma diferente brancos, negros e indígenas na Amazônia. Entre as vítimas de estupro da região, 81% eram negros e 2,6% eram indígenas. A taxa entre os negros foi de 45,8, enquanto a dos brancos foi de 32,7. No resto do Brasil, a maior incidência de violência sexual ocorre entre meninos e meninas brancos.

Fontes: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censo 2022; Fórum Brasileiro de Segurança Pública Imagem: Reprodução

Crianças e adolescentes negros da Amazônia Legal estão três vezes mais expostos a mortes violentas do que brancos. Entre mortos por policiais, 91,8% foram negros, 7,9% brancos e 0,3% indígenas. Apenas em 2023, a taxa de crianças e adolescentes negros mortos por ações de forças de segurança na região chegou a ser três vezes maior que o índice entre os brancos.