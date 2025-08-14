'Versátil' e 'acessível': testamos o famoso creme Nivea da lata azul

Tenho a pele mista e com tendência a ressecamento em regiões como mãos e pés. Além disso, lavar louça, arrumar o banheiro e manusear produtos de limpeza deixam minhas mãos particularmente ásperas e secas. Para contornar esse problema, resolvi testar o já conhecido creme hidratante Nivea da lata azul.

O produto é um clássico da marca, pode ser encontrado em diferentes tamanhos, tem ativos hidratantes como glicerina na fórmula e é sucesso de vendas em plataformas de e-commerce. Confira a seguir minhas impressões:

O que gostei

Protege áreas ressecadas. Com a exposição a produtos de limpeza nas tarefas domésticas, minhas mãos ficam ásperas e chegam a ter algumas rachaduras. O creme ajuda a cuidar dessas áreas e deixá-las hidratadas. Minha pele ficou mais protegida e com um aspecto mais macio. Segundo a marca, o produto é indicado para todos os tipos de pele.

Tem glicerina e Eucerit. A ação hidratante do creme deve-se a uma combinação desses dois ativos. A glicerina forma uma barreira protetora contra agentes irritantes e evita a perda de umidade da pele. Já o Eucerit é uma emulsão de água e óleo que ajuda na maciez.

É versátil. O creme pode ser aplicado tanto em áreas mais ressecadas, como mãos, pés, joelhos e calcanhares, quanto no corpo todo e até no rosto (desde que você não sofra com oleosidade nessa região!). Segundo a marca, o produto também pode ser usado para massagens e nos cuidados com a pele tatuada.

Possui diversos tamanhos. O produto pode ser encontrado em embalagens de 29 g, 56 g, 97 g e 145 g. Dá para escolher o tamanho de acordo com a sua necessidade. Acho prática a possibilidade de ter versões maiores para usar em casa e uma menor para levar na bolsa ou mochila e reforçar a hidratação quando estiver na rua. A lata de 29 g cabe até no bolso da calça.

Preço acessível. O valor varia de acordo com o tamanho da lata, mas não é tão caro em relação a outros cremes do segmento. A versão menor, por exemplo, pode ser adquirida por menos de R$ 15, e a maior não chega a custar R$ 35.

Cheiro agradável. Eu prefiro usar cremes sem cheiro ou com fragrância suave que se dissipa rapidamente. O aroma desse produto é bem agradável e refrescante.

Ponto de atenção

Textura densa. Esse é o único ponto do produto que me incomodou um pouco. Sua textura é mais densa do que a de outros cremes da Nivea que já experimentei. Como ele é mais consistente, você precisa gastar uns minutinhos para espalhar na pele até sua completa absorção. Atenção especial para os pés, que podem ficar um pouco escorregadios.

O que mudou para mim

O creme me ajudou a controlar o ressecamento de áreas do corpo como mãos e pés. Além disso, por servir também para o rosto, virou um aliado no pós-barba para hidratar a região e cuidar de pequenas lesões decorrentes do ato de barbear.

Quem pode gostar

Esse creme pode ser uma opção para aqueles que tendem a sofrer com mãos, cotovelos, joelhos, pés e calcanhares ressecados. Além disso, pode ser um grande atrativo para quem gosta de praticidade e quer, numa tacada só, hidratar corpo e rosto, sem a necessidade de usar vários produtos, e ainda economizar.

Com informações de matéria publicada em 15/05/2025.

