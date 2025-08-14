Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo afastado do cargo

Afastado hoje do cargo, o prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo de Lima Fernandes (Podemos), 42, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na gestão da cidade.

Quem é o prefeito

Lima construiu sua carreira política em São Bernardo do Campo, onde nasceu e vive. Casado e pai de duas filhas, é formado em gestão pública e se identifica como pardo, segundo registro no TSE (Tribunal Regional Eleitoral).

Foi vereador por dois mandatos, de 2009 a 2016. Foi eleito pelo PPS (hoje Cidadania) em 2008 e reeleito em 2012. Durante esse período na Câmara Municipal, participou de comissões e apresentou projetos voltados a infraestrutura e serviços urbanos.

Tentou se eleger deputado estadual em 2014, mas não conseguiu. Concorrendo pelo PPS, obteve 35.061 votos e ficou fora da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Foi vice-prefeito da cidade nas duas gestões de Orlando Morando (então PSDB), de 2017 a 2022. Lima também acumulou a função de secretário de Serviços Urbanos, coordenando contratos e serviços de manutenção da cidade.

Reelegeu-se vice-prefeito em 2020, dessa vez pelo PSD. Permaneceu no posto até 2022, novamente atuando à frente da Secretaria de Serviços Urbanos.

Tentou ser deputado federal em 2018, mas não se elegeu. Concorrendo pelo PSD, recebeu 53.933 votos e ficou com a suplência.

Foi eleito deputado federal em 2022, mas perdeu o mandato no ano seguinte. Pelo Solidariedade, obteve 110.430 votos, mas teve o mandato cassado pelo TSE em novembro de 2023 por infidelidade partidária, ao migrar para o PSB. A decisão o retirou da Câmara dos Deputados menos de um ano após assumir.

Eleição e patrimônio

Foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos em 2024 no segundo turno, com 55,7% dos votos válidos. Liderou a coligação "SBC Cada Vez Melhor" (Podemos, PRTB, PMB, Avante e Agir) contra Alex Manente (Cidadania), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). No primeiro turno, deixou para trás o deputado estadual Luiz Fernando (PT) e Flávia Morando (PL), sobrinha de Orlando Morando.

Declarou patrimônio de R$ 800 mil formado por terrenos e apartamentos. Sua campanha arrecadou R$ 10,47 milhões, com 69,7% vindos do Podemos nacional (R$ 7,3 milhões) e 26,1% do Avante nacional (R$ 2,74 milhões). Não declarou dívidas eleitorais.

Prefeito terá que usar tornozeleira eletrônica

Operação policial de hoje afastou Lima por um ano e determinou uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada pela Justiça como medida cautelar, em alternativa à prisão solicitada pela Polícia Federal.

O prefeito é suspeito de ligação com um servidor que foi alvo da PF em julho — com esse suposto aliado foram encontrados R$ 14 milhões em espécie no mês passado. Segundo fontes da PF, as investigações sobre o esquema de corrupção que envolveriam Lima começaram após a apreensão do dinheiro com esse servidor que é considerado foragido.

Análise feita no celular do servidor em questão mostrou que o homem faria pagamentos de contas do prefeito e da família dele. Também há indícios de pagamento de propina para contratos com empresas de obra, saúde e manutenção do município, segundo informações da TV Globo.

Presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo também é alvo da PF. Danilo Lima (Podemos), que é primo do prefeito, está entre os investigados, além do suplente de vereador Ary José Oliveira (PRTB). Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

Prefeitura de São Bernardo do Campo não se pronunciou até o momento. O UOL procurou a gestão de Lima, e o texto será atualizado quando houver posicionamento. O Podemos, partido do prefeito, as assessorias do vereador Danilo Lima e a Câmara dos Vereadores também foram procurados pela reportagem.

O vereador Ary Oliveira confirmou que policiais federais estiveram em sua residência hoje e disse desconhecer o motivo. "Após inspecionarem a casa toda, documentos e todas medidas de praxe, mas nada encontraram. Levaram meu celular para averiguação e depois ser devolvido".