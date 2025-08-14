'Vedação muito boa': 12 potes herméticos Electrolux saem por R$ 96 hoje

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta de um kit com 12 potes herméticos da Electrolux com 12% de desconto: R$ 96,59.

Os produtos podem ser usados para armazenar o que sobrou da refeição, organizar a geladeira e levar marmita para o trabalho. Confira abaixo os atributos desses kits e o que diz quem já comprou.

O que a Electrolux diz sobre os potes?

Fechamento hermético

Sistema de vedação com borracha

Feitos de plástico resistente sem BPA (substância que pode prejudicar nossa saúde)

Não vaza

Ajuda a manter alimentos frescos por mais tempo

Evita que cheiros se espalhem pela geladeira

Podem ser usados para congelar alimentos no freezer

Podem ser lavados na lava-louças

capacidades que variam entre 230 ml e 1,7 litros, conforme o kit escolhido

O que dizem os consumidores

Os kits com 10 ou 12 unidades têm nota de 4,9 do total de cinco estrelas. Ao todo, são mais de 43,9 mil avaliações de consumidores e mais de 4 mil compras recentes. Confira alguns comentários de quem os comprou.

Produto excelente. Vedação muito boa. Não acho que fica com cheiro do alimento. Pretendo comprar mais kits. Kassia

Ótima qualidade. Além de lindos, são super funcionais e ajudam a deixar a vida mais organizada. Combinam com a geladeira e os tamanhos são excelentes. Daniela

Os potes são lindos. Design maravilhoso, bem resistentes. Os tamanhos também são ótimos. Muito satisfeita com minha compra. Se tivesse outros potes de modelos diferentes, compraria também. Milena

Amo esses potes, são de excelente qualidade, comprei vários e também já indiquei para várias pessoas. A tampa fecha perfeitamente e não quebra fácil. Anne

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores citam que esperavam que os potes fossem maiores. Confira as opiniões a seguir:

Produtos de boa qualidade. Porém, uma grande quantidade de potes pequenos. Robson Flauzino

O material é muito bom, só lamentei não ter um fechamento com mais pressão. As tampas ficam meio soltas, bambas mesmo. Que pena, pois o material é excelente. Elizabeth

Amei o jogo, são lindos e parece ser de muita qualidade, mas confesso que achei muito pequenos. No anúncio, parece ser bem maior. Jormacedo

Os potes são bons, mesmo sendo pequenos. Pelo preço, poderia ser maior. Edmilson Ribeiro Lima

