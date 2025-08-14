Topo

Notícias

Unesco pede que comunidade internacional se mantenha mobilizada pelo direito à educação das afegãs

14/08/2025 14h26

A Unesco pediu, nesta quinta-feira (14), à comunidade internacional que permaneça mobilizada para restabelecer o direito das mulheres à educação no Afeganistão, onde aproximadamente 2,2 milhões de jovens afegãs não podem ter acesso desde o retorno ao poder dos talibãs há quatro anos.

"Em um momento em que alguns procuram normalizar suas relações com os talibãs, peço à comunidade internacional que permaneça mais mobilizada do que nunca por uma restauração plena e incondicional do direito das afegãs à educação", escreveu a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.

A Rússia, não mencionada explicitamente no comunicado da Unesco, tornou-se em julho o primeiro país a reconhecer o poder talibã.

"Hoje, o Afeganistão infelizmente se destaca como o único país no mundo onde o ensino médio e superior é estritamente proibido para meninas e mulheres", enfatizou a diretora da Unesco.

"Toda uma geração de afegãs está sendo sacrificada", apagando os progressos realizados entre 2001, ano em que os talibãs foram expulsos do poder, e 2021, "graças à ação da comunidade internacional coordenada pela Unesco", acrescentou.

"Enquanto praticamente não havia meninas na escola em 2001, em duas décadas, a taxa de matrícula de meninas em idade de frequentar a escola de ensino fundamental aumentou para mais de 80%", destacou Azoulay.

A Unesco destaca que "apoia modalidades alternativas de ensino", com a formação de milhares de facilitadores encarregados de oferecer aulas de alfabetização para jovens, em sua grande maioria meninas, e o apoio financeiro a meios de comunicação ou redes sociais afegãs que desenvolvem e difundem programas educativos.

bb/bfi/pb/mb/lm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump diz que Putin está pronto para chegar a acordo sobre Ucrânia, e EUA esperam incluir Zelenskiy

Trump diz que paz é possível entre Putin e Zelenskiy

EUA vendem 722,8 mil t da safra 2025/26, revela USDA

França apreende 1,3 tonelada de cocaína em caminhão que vinha da Espanha

Criminosos virtuais escolhem vítimas de golpes de celular por classe social

Suspeito de sequestro de ex-militar dissidente venezuelano é preso no Chile

Ministro de Israel lança plano de assentamento para "enterrar" ideia de Estado palestino

MP-PE faz busca em empresas suspeitas de desvio na gestão João Campos

Lammy, do Reino Unido, diz que plano de assentamentos de Israel "deve ser interrompido agora"

Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia