UE recebe ajustes dos EUA para finalizar comunicado conjunto sobre comércio, diz porta-voz

14/08/2025 08h51

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia recebeu um texto do governo dos Estados Unidos com sugestões sobre a finalização de um comunicado conjunto sobre comércio e tarifas, disse um porta-voz da Comissão Europeia em resposta a pergunta de repórteres nesta quinta-feira.

"Temos o prazer de confirmar que recebemos um texto dos EUA com suas sugestões para nos aproximarmos da finalização do documento", disse o porta-voz.

A UE e os Estados Unidos fecharam um acordo comercial no final de julho, mas apenas a tarifa básica de 15% foi implementada até o momento. A UE ainda está aguardando que a Casa Branca emita decretos para cobrir as exceções, como no caso da indústria automotiva.

(Reportagem de Charlotte Van Campenhout)

