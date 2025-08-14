Topo

Notícias

Trump espera conseguir interrupção dos combates na Ucrânia em negociações com Putin, diz Rubio

14/08/2025 12h12

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrará em conversações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, na sexta-feira, na esperança de conseguir a interrupção dos combates na Ucrânia, mas uma solução abrangente para a guerra levará mais tempo, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"Para alcançar a paz, acho que todos nós reconhecemos que será necessário conversar sobre garantias de segurança. Terá de haver alguma conversa sobre... disputas e reivindicações territoriais, e pelo que eles estão lutando", disse Rubio a repórteres no Departamento de Estado nesta quinta-feira.

"Todas essas coisas farão parte de um acordo abrangente. Mas acho que a esperança do presidente é conseguir interromper os combates para que essas conversas possam acontecer."

Rubio disse que quanto mais as guerras se prolongam, mais difícil é acabar com elas.

"E mesmo enquanto falo... há mudanças acontecendo no campo de batalha que têm um impacto sobre o que um lado vê como vantagem ou o outro. Portanto, essa é a realidade dos combates contínuos, e é por isso que um cessar-fogo é tão importante", disse ele.

"Mas veremos o que é possível fazer amanhã. Vamos ver como serão as conversas. E estamos esperançosos. Queremos que haja paz. Faremos tudo o que pudermos para alcançá-la, mas, em última análise, caberá à Ucrânia e à Rússia concordarem com ela."

Rubio disse que os preparativos para a reunião estão indo "muito rápido", já que ela havia sido organizada muito rapidamente.

Ele disse que acredita que Trump falou por telefone com Putin quatro vezes e "sentiu que era importante falar com ele pessoalmente, olhá-lo nos olhos e descobrir o que é possível e o que não é".

"Ele vê uma oportunidade de falar sobre alcançar a paz. Ele vai buscar isso, e amanhã saberemos em algum momento, como disse o presidente, provavelmente bem no início da reunião, se algo é possível ou não. Esperamos que seja."

(Reportagem de David Brunnstrom)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Motta diz querer dar resposta imediata à adultização de crianças com projeto que veio do Senado

Trump já admite '25% de chance' de encontro com Putin no Alasca fracassar

Gilmar Mendes disse que Lava Jato praticou tortura, e não equipe de Moraes

Vice-prefeita e PM assumirá prefeitura de São Bernardo do Campo

Motta: Corregedoria precisa ser firme com quem teve papel central em obstrução inadmissível

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato à distância

'Caçador de répteis' captura píton de quase 5 metros em prédio residencial

Motta diz ver hoje questão do fim do foro privilegiado com 'muita preocupação'

Homem recebe alvará de soltura horas após morrer por espancamento em prisão

União Africana pede adoção de mapa-múndi que mostre verdadeiro tamanho do continente

Trump espera conseguir interrupção dos combates na Ucrânia em negociações com Putin, diz Rubio