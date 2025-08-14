Trump diz que Putin está pronto para chegar a acordo sobre Ucrânia, e EUA esperam incluir Zelenskiy

Por Dmitry Antonov e Tom Balmforth e Olena Harmash

MOSCOU/LONDRES/KIEV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que acha que Vladimir Putin está pronto para chegar a um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia, depois que o presidente russo apresentou a perspectiva de um acordo de armas nucleares na véspera da cúpula no Alasca.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e seus aliados europeus intensificaram seus esforços nesta semana para evitar que qualquer acordo entre os EUA e a Rússia saia da cúpula de sexta-feira e deixe a Ucrânia vulnerável a futuros ataques.

"Acho que ele vai fazer um acordo", disse Trump em uma entrevista à rádio Fox News, acrescentando que, se a reunião fosse bem-sucedida, ele ligaria para Zelenskiy e para os líderes europeus depois, e que, se corresse mal, não ligaria.

O objetivo das conversas de sexta-feira com Putin é marcar uma segunda reunião incluindo a Ucrânia, disse Trump, acrescentando: "Não sei se vamos conseguir um cessar-fogo imediato".

Mais cedo, Putin conversou com seus ministros mais graduados e autoridades de segurança enquanto se preparava para a reunião com Trump em Anchorage, Alasca, na sexta-feira, que poderia moldar o desfecho da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Em comentários televisionados, Putin disse que os EUA estavam "fazendo, na minha opinião, esforços bastante enérgicos e sinceros para cessar as hostilidades, interromper a crise e chegar a acordos que são do interesse de todas as partes envolvidas neste conflito".

Isso estava acontecendo, disse Putin, "para criar condições de paz de longo prazo entre nossos países, na Europa e no mundo como um todo -- se, nos próximos estágios, chegarmos a acordos na área de controle de armas ofensivas estratégicas".

Seus comentários sinalizaram que a Rússia abordará o controle de armas nucleares como parte de uma ampla discussão sobre segurança quando ele se sentar com Trump. Um assessor do Kremlin disse que Putin e Trump também discutirão o "enorme potencial inexplorado" dos laços econômicos entre a Rússia e os EUA.

Uma autoridade sênior do Leste Europeu, que pediu anonimato para discutir assuntos delicados, disse que Putin tentaria distrair Trump da Ucrânia nas negociações, oferecendo-lhe um possível progresso no controle de armas nucleares ou algo relacionado a negócios.

"Esperamos que Trump não se deixe enganar pelos russos; ele entende todas essas coisas perigosas", disse a autoridade, acrescentando que o único objetivo da Rússia era evitar novas sanções e suspender as existentes.

"COMO UM JOGO DE XADREZ"

Trump disse que haveria uma coletiva de imprensa após as negociações, mas que não sabia se seria conjunta. Ele também disse que haveria "concessões mútuas" sobre fronteiras e terras.

"A segunda reunião será muito, muito, muito importante. Essa reunião se configura como um jogo de xadrez. Essa (primeira) reunião prepara uma segunda reunião, mas há 25% de chance de que essa reunião não seja bem-sucedida", disse ele.

Trump disse que caberia a Putin e Zelenskiy chegar a um acordo, afirmando: "Não vou negociar o acordo deles".

A Rússia controla cerca de um quinto da Ucrânia, e Zelenskiy e os europeus temem que um acordo possa consolidar esses ganhos, recompensando Putin por 11 anos de esforços para tomar terras ucranianas e encorajando-o a se expandir ainda mais na Europa.

Um diplomata da UE disse que seria "assustador ver como tudo isso vai se desenrolar nas próximas horas". Trump teve ligações muito boas ontem com a Europa, mas isso foi ontem".

Trump demonstrou disposição para aderir às garantias de segurança para a Ucrânia em uma reunião virtual de última hora com líderes europeus e Zelenskiy na quarta-feira, disseram os líderes europeus, embora ele não tenha feito nenhuma menção pública a elas posteriormente.

A cúpula de sexta-feira, a primeira cúpula Rússia-EUA desde junho de 2021, ocorre em um dos momentos mais difíceis para a Ucrânia em uma guerra que matou dezenas de milhares e deslocou milhões desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Falando após a reunião de quarta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que Trump havia dito que a aliança transatlântica da Otan não deveria fazer parte de quaisquer garantias de segurança destinadas a proteger a Ucrânia de ataques futuros em um acordo pós-guerra.

No entanto, Trump também disse que os EUA e todos os aliados dispostos deveriam fazer parte das garantias de segurança, acrescentou Macron.

Expandindo isso, uma autoridade europeia disse à Reuters que Trump disse na ligação que estava disposto a fornecer algumas garantias de segurança para a Europa, sem explicar quais seriam elas.

Isso "pareceu um grande passo à frente", disse a autoridade, que não quis ser identificada.

Não ficou imediatamente claro o que essas garantias poderiam significar na prática.

Na quarta-feira, Trump ameaçou com "graves consequências" se Putin não concordar com a paz na Ucrânia e alertou sobre sanções econômicas se a reunião de sexta-feira for infrutífera.

Mas é provável que a Rússia resista às exigências da Ucrânia e da Europa e já disse anteriormente que sua posição não havia mudado desde que foi detalhada pela primeira vez por Putin em junho de 2024.

(Reportagem de Catarina Demony, Olena Harmash, Andrew Osborn, Tom Balmforth, Lili Bayer, Michel Rose, Andrew MacAskill, Sarah Marsh, Dmitry Antonov, Mark Trevelyan)