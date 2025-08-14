Trump diz que paz é possível entre Putin e Zelenskiy

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou otimismo na quinta-feira sobre a possibilidade de paz entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

"Temos uma reunião com o presidente Putin amanhã. Acho que será uma boa reunião", disse Trump aos repórteres. "Mas a reunião mais importante será a segunda que estamos planejando."

"Teremos uma reunião com o presidente Putin, o presidente Zelenskiy, eu mesmo e talvez alguns líderes europeus. Talvez não. Veremos", afirmou Trump.

(Reportagem de Nandita Bose em Washington)