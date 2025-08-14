Trump diz que é necessário ter cúpula trilateral com Zelensky para acordo sobre Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (14) que qualquer acordo para encerrar a guerra na Ucrânia ocorrerá em uma reunião com seus homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky, após sua cúpula bilateral com Putin no Alasca.

"A segunda reunião será muito, muito importante, porque será uma reunião onde se chegará a um acordo. E não quero usar a palavra 'repartir as coisas'. Mas, até certo ponto, não é um termo ruim", disse Trump à Fox News Radio.

ft/aha/erl/mel/aa

© Agence France-Presse