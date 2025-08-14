Trump diz que Bolsonaro é alvo de tentativa de execução política

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que o aliado, a quem chamou de um homem honesto, é alvo de uma tentativa de execução política no Brasil.

"O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, onde eles pegam um presidente e o colocam na prisão, ou tentam colocá-lo na prisão. Acontece que eu conheço esse homem e vou dizer a vocês, sou muito sobre pessoas. Acho que ele (Bolsonaro) é um homem honesto", disse Trump.

"Isso é realmente uma execução política que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho isso terrível", completou.

Trump, que classificou o processo em que Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após perder a eleição de 2022 de "caça às bruxas", usou o que classifica de perseguição política contra o ex-presidente como principal justificativa para a imposição de tarifas comerciais de 50% sobre boa parte das exportações brasileiras aos Estados Unidos.

Nesta quinta ele também comentou a relação comercial entre os dois países e disse que os Estados Unidos não têm sido bem tratados como parceiro comercial do Brasil. No entanto, os norte-americanos têm superávit comercial.

"O Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas. Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas tremendas, muito mais do que nós cobrávamos deles. Não estávamos cobrando nada, essencialmente", disse Trump.

"Agora eles estão sendo cobrados em 50% de tarifas, e eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são."

(Reportagem de Nandita Bose, em Washington)