Topo

Notícias

Trump acha que Putin está pronto para fazer um acordo

14/08/2025 12h02

Por Nandita Bose e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que acredita que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará um acordo e que a ameaça de sanções contra a Rússia provavelmente desempenhou um papel na busca de Moscou por uma reunião.

Trump se reunirá com Putin no Alasca na sexta-feira. O presidente dos EUA disse que não tem certeza se um cessar-fogo imediato pode ser alcançado, mas expressou interesse em intermediar um acordo de paz.

"Ele, ele realmente, eu acredito agora, está convencido de que vai fazer um acordo, ele vai fazer um acordo. Acho que ele vai fazer, e nós vamos descobrir", disse Trump em uma entrevista ao programa "The Brian Kilmeade Show", da Fox News Radio.

Mais cedo nesta quinta, Putin disse que os Estados Unidos estão fazendo "esforços sinceros" para acabar com a guerra na Ucrânia e sugeriu que Moscou e Washington podem chegar a um acordo sobre armas nucleares como parte de um esforço mais amplo para fortalecer a paz.

Trump também mencionou durante a entrevista que tem três locais em mente para uma reunião posterior com Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, embora tenha observado que uma segunda reunião não está garantida.

"Dependendo do que acontecer com minha reunião, vou ligar para o presidente Zelenskiy e vamos levá-lo para onde quer que nos encontremos", disse Trump.

