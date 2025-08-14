Topo

Notícias

Trama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7

14/08/2025 19h32

Além de Alexandre de Moraes, relator do caso, a Primeira Turma é formada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

Veja os réus do Núcleo 1:  

  1. Jair Bolsonaro - ex-presidente da República; 
  2. Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022.
  8. Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Pagamento de bônus a GCMs por recuperação de motos roubadas avança na Câmara de SP

Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Embaixada dos EUA alertam grávidas que tentarem ter filhos no país em busca de cidadania

Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro

Gatonet: Anatel alerta que aparelhos de TV box podem estar infectados por malware

'Não está sendo fiel aos fatos': Barroso e Fux se desentendem no plenário do STF

Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos

Hegseth apoia direito de voto das mulheres, diz Pentágono, apesar de ter republicado o vídeo

Câmara do Rio aprova projeto que cria a Zona Sudoeste da cidade

Conversas sobre poluição por plástico vão para a prorrogação enquanto países pressionam por avanço tardio

ONU aponta fome "catastrófica" em Gaza; Israel nega