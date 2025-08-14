Tempestade repentina na Caxemira indiana deixa 34 mortos e mais de 200 desaparecidos

Por Fayaz Bukhari

SRINAGAR, Índia (Reuters) - Pelo menos 34 pessoas morreram e mais de 200 estavam desaparecidas após uma chuva repentina e forte na Caxemira indiana, disseram autoridades nesta quinta-feira.

O incidente ocorreu na cidade de Chasoti, no distrito de Kishtwar, um ponto de parada em uma popular rota de peregrinação. Ele acontece pouco mais de uma semana depois que uma forte enchente e um deslizamento de terra engolfaram um vilarejo inteiro no Estado de Uttarakhand, no Himalaia.

A enchente levou embora uma cozinha comunitária e um posto de segurança montado no vilarejo, uma parada na rota de peregrinação ao templo Machail Mata, disse uma das autoridades, que não quis ser identificada porque não estava autorizada a falar com a mídia sobre o incidente.

"Um grande número de peregrinos havia se reunido para almoçar e foram levados pela água", afirmou a fonte.

Machail yatra é uma peregrinação popular ao santuário de Machail Mata, no alto do Himalaia, uma das manifestações da Deusa Durga, e os peregrinos caminham até o templo a partir de Chasoti, onde termina a estrada para veículos.

"As notícias são sombrias e precisas, e as informações verificadas da área atingida pelo aguaceiro demoram a chegar", disse Omar Abdullah, ministro-chefe do território federal indiano de Jammu e Caxemira, em um post no X.

Imagens de televisão mostraram peregrinos chorando de medo quando a água inundou o vilarejo.

O desastre ocorreu às 11h30, horário local, disse Ramesh Kumar, comissário de divisão do distrito de Kishtwar, à agência de notícias ANI, acrescentando que a polícia local e as autoridades de resposta a desastres chegaram ao local.

"Equipes do Exército e da Força Aérea também foram ativadas. As operações de busca e resgate estão em andamento", declarou Kumar.

Uma tempestade tropical, de acordo com o Departamento Meteorológico Indiano, é uma chuva repentina e intensa de mais de 100 mm em apenas uma hora, que pode causar inundações repentinas, deslizamentos de terra e devastação, especialmente em regiões montanhosas durante as monções.