Startup fatura R$ 7 mi economizando água de outras empresas; veja como

A T&D Sustentável oferece de graça uma tecnologia para combater o desperdício de água em outras empresas. Ela tem uma proposta arriscada: se houver economia, a startup recebe 50% do valor economizado. Caso não tenha resultado, não recebe nada. Em seis anos, a empresa diz já ter economizado mais de 1 bilhão de litros de água de seus clientes, o equivalente a R$ 50 milhões. Em 2024, faturou R$ 7 milhões.

Outra empresa, a We Save, também tem modelo de negócio similar. É baseado exclusivamente na performance das suas soluções para a economia de água e energia. Ou seja, só ganha quando gera resultado.

Economias de água em várias frentes

A empresa busca economizar água em várias frentes. Camillo Torquato, 36, fundador e CEO da T&D Sustentável, diz que é "impossível" uma empresa não economizar água com as soluções da startup. "As tecnologias empregadas por nós geram redução de consumo, pois conseguimos identificar falhas operacionais e vazamentos", diz.

Para medir a economia, a startup faz um levantamento da média de consumo antes das soluções. Essa medição é feita por meio do Protocolo Internacional de Verificação e Medição de Performance (modelo mundialmente utilizado para avaliação de resultados em recursos diversos). Há outra medição após a implantação das soluções recomendadas. A T&D arca com todos os custos da implementação das soluções.

Redução média de 30% nos gastos de água. "Nós avaliamos o perfil do cliente, os riscos da implementação e o potencial de redução. Por isso, sabemos que haverá um efeito de redução considerável. Em média, essa redução é de 30% dos gastos que a empresa tem com água, podendo atingir até 70%", diz.

A T&D recebe 50% do valor economizado pelo cliente. Esse valor pode ser maior, a depender do potencial de redução do cliente.

Mais de 1 bilhão de litros de água economizados em seis anos. Isso equivale, segundo Torquato, a cerca de R$ 50 milhões que não foram gastos com água.

Como economizar água

Implementação de dispositivos e monitoramento remoto. "Desenvolvemos dispositivos próprios 'plug and play' [de rápida e fácil implementação; basta plugar e usar] que se adequam a tudo que o ser humano utiliza para consumir água, como torneiras, duchas, chuveiros, caixa acoplada do vaso sanitário, válvulas e mictórios. Além disso, temos a parte de controle através do monitoramento remoto, que utiliza sensores e estações transmissoras, instalados nas cisternas, caixas d'água, bombas e hidrômetros, enviando dados para um aplicativo próprio em nuvem. Isso garante que vamos identificar transbordamentos, vazamentos e falhas em abastecimento e, assim, trabalhar com manutenções preventivas, e não só corretivas", afirma.

Através dessa combinação, identificamos desperdícios, implementamos melhorias, corrigimos falhas e criamos estratégias personalizadas para promover a economia de água de maneira consistente e sustentável.

Camillo Torquato, fundador e CEO da T&D Sustentável

O uso de IA é um pilar fundamental do monitoramento remoto. "Os nossos dispositivos que monitoram cisternas, caixas d' água, bombas e hidrômetros são acoplados à inteligência artificial, e o nosso time de especialistas recebe a informação no minuto que o padrão de consumo do cliente mudar", diz.

Ele dá um exemplo. "Vamos supor que uma empresa tenha um consumo padrão de 100 metros cúbicos de água por dia. É normal que, em determinado momento da madrugada, esse consumo diminua devido à taxa ocupacional. Mas, se tiver um vazamento, haverá um pico de consumo mesmo fora do horário do expediente da empresa. Com o monitoramento, no minuto que esse pico ocorre, somos notificados via WhatsApp, email e pelo próprio aplicativo desse consumo acima do habitual. Portanto, conseguimos sanar o problema muito antes de a conta de água do mês acima do normal chegar ao cliente", afirma.

Principais clientes da empresa. A startup atua em condomínios, hospitais, hotéis, supermercados, shoppings e grandes empresas. Ele cita alguns: Rede D'or, Unimed, Hapvida Notredame, Accor, Grupo Guanabara, Ambev e Boticário, entre outros.

Mais potencial de redução de consumo. "Geralmente, estabelecimentos comerciais de médio a grande porte e condomínios têm mais potencial de redução. Esses empreendimentos possuem margem de economia na fatura, ou seja, estão acima do valor mínimo mensal cobrado pela companhia de água e possuem dores de gestão operacional, controle em tempo real, manutenção, vazamentos, entre outros problemas relacionados à água", afirma Torquato.

Dados em tempo real. Segundo Torquato, os clientes podem acessar, em tempo real, relatórios detalhados gerados pelo sistema, que incluem dados de consumo, desperdícios identificados e as economias geradas. Isso garante total transparência e controle sobre o impacto do serviço.

Empresa foi criada em 2018

A T&D Sustentável foi criada em 2018, em Macaé (RJ). O investimento inicial foi de cerca de R$ 400 mil no negócio.

A empresa tem hoje 34 unidades. Destas, apenas dez são franquias. Quem faz a busca por clientes é a própria T&D; o franqueado apresenta as soluções ao cliente e fecha a negociação. "O grande foco dele é a operação, ou seja, garantir a máxima eficiência hídrica de cada cliente e a gestão de sua unidade", diz Torquato. Uma franquia custa entre R$ 220 mil e R$ 280 mil (depende do potencial da região).

Em 2024, a empresa faturou R$ 7 milhões. O lucro foi de 20%. A meta deste ano é faturar R$ 18 milhões e atingir a marca de 2 bilhões de litros de água economizados.

Outra empresa com atuação na área

We Save foi aberta em 2021, em São Paulo. São quatro sócios —todos advogados, que atuaram por vários anos como especialistas na área de saneamento e energia para grandes consumidores.

Empresa não exige qualquer investimento do cliente. "Nossos honorários sempre incidem sobre a economia efetivamente obtida. Mas isso varia conforme a negociação de cada cliente", diz Lucas Souza, CEO da We Save.

Auditoria nas contas. A empresa tem um ecossistema com várias ações para os clientes. Uma delas é fazer auditoria completa nas faturas emitidas pelas concessionárias. "Validamos todos os aspectos de cobrança, como metodologia de cálculo, tarifas aplicadas, categoria de consumo, padrão histórico de consumo, taxas ocultas, etc. O objetivo é identificar se há irregularidades e atuar para a correção", diz.

Mais de R$ 100 milhões em economia. Segundo ele, o resultado é uma redução significativa no valor das contas. Ele diz que a empresa já gerou mais de R$ 100 milhões de economias para quase todos os clientes do portfólio nessa frente.

Uso de tecnologia também é outra medida. Souza diz que são instalados equipamentos inteligentes nos pontos mais críticos de consumo, associado a tecnologias de telemetria (medição remota do consumo) e rotinas de prevenção de vazamentos. Um dos clientes é uma grande rede de varejo. "Iniciamos o projeto em uma unidade grande na zona leste de São Paulo e, já no primeiro mês, conseguimos uma redução de mais de 20% do consumo", diz.

São mais de 150 clientes em diversos segmentos. Em 2024, o faturamento foi de R$ 10,4 milhões; lucro de R$ 2,6 milhões.

Comprovar a economia gerada é desafio

Forte alinhamento com a agenda ESG. "A proposta da T&D Sustentável é bastante inovadora e apresenta um forte alinhamento com a agenda ESG, que vem ganhando cada vez mais importância entre empresas e consumidores", diz Renata Sampaio, analista de negócios do Sebrae-SP.

Remuneração por performance é diferencial. Para Renata, o modelo de remuneração por performance, no qual o cliente não precisa investir nada inicialmente, elimina barreiras para a contratação do serviço. "Além disso, a solução contribui diretamente para a preservação dos recursos hídricos, um tema essencial no cenário atual, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico", declara.

Eficácia da tecnologia. Ela diz ainda que a empresa também demonstra resultados expressivos, com números sólidos de economia de água e redução de custos para os clientes, o que comprova a eficácia da tecnologia.

Startup assume todos os riscos do projeto. O modelo de negócio, diz Renata, traz alguns desafios importantes. "Como a remuneração depende exclusivamente da economia gerada, a startup assume todos os riscos do projeto, o que pode pressionar o fluxo de caixa, especialmente em contratos onde a economia demora a se concretizar", afirma.

Comprovar a economia gerada também é desafio. "Outro ponto desafiador é a necessidade constante de comprovar, de forma transparente e auditável, o quanto de economia foi gerada, o que exige monitoramento rigoroso, métricas bem definidas e confiança total do cliente", afirma a analista do Sebrae-SP.

Além disso, como o serviço é altamente técnico, o processo de convencimento e negociação pode demandar um ciclo de vendas mais longo, principalmente em empresas que ainda não priorizam ações sustentáveis ou que possuem estruturas hidráulicas mais complexas.

Renata Sampaio, analista de negócios do Sebrae-SP

