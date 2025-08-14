Topo

Notícias

TC reduz prejuízo no 2º tri

14/08/2025 07h48

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de serviços para investidores TC teve prejuízo líquido ajustado de R$1,6 milhão no segundo trimestre, reduzindo o resultado negativo de R$5,83 milhões sofrido no mesmo período de 2024.

A companhia apurou uma melhora de 47,6% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado, que encerrou o trimestre passado em R$3,36 milhões negativos. A margem negativa também recuou, de 84,5% para 47,1%.

A companhia reduziu em 20,5% o custo do serviço prestado, para R$5,6 milhões, no segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado, em meio a uma redução no quadro de pessoal de 230 para 161 funcionários.

A receita líquida somou R$7,13 milhões, recuando cerca de 6%.

A corretora da TC, lançada no segundo trimestre, teve 17.853 contas abertas no período.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Ex-comandante da Marinha rechaça ter oferecido tropa para golpe; defesa pede absolvição

Putin sugere que Rússia e EUA podem fazer acordo sobre controle de armas nucleares

Quando o frio vai acabar em São Paulo? Veja previsão para os próximos dias

Lucro da JBS cresce 60,6% e atinge US$ 528 milhões no 2º trimestre

Putin elogia esforços 'sinceros' dos Estados Unidos para acabar com o  conflito na Ucrânia

Ministro de Israel aprova assentamento que divide Cisjordânia e 'enterra' Estado palestino

Justiça sul-coreana rejeita acusação de plágio envolvendo canção "Baby Shark"

Ministro de Israel aprova assentamento em tentativa de "enterrar" ideia de Estado palestino

O que vem após Bolsonaro entregar alegações finais ao STF

Macron diz que Trump está aberto a garantias de segurança para Ucrânia

Alvo da PF, prefeito de São Bernardo é afastado e terá de usar tornozeleira