Taxas de juros renovam máximas após PPI do EUA mais forte

Os juros renovaram máximas na manhã desta quinta-feira, 14, e agora os longos também têm viés de alta, após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subir 0,9% em julho ante junho. Na comparação anual, o PPI avançou 3,3% em julho. Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho. Os juros médios acentuaram levemente a alta.

Às 9h34, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,965%, de 13,928% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 marcava 13,170%, de 13,151%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,430%, de 13,427% no ajuste de ontem.