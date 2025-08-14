Topo

Taesa tem leve alta no lucro do 2º tri

14/08/2025 07h49

(Reuters) - A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) teve lucro líquido regulatório de R$299,4 milhões no segundo trimestre, subida de 1,8% ante mesmo período de 2024, conforme balanço divulgado na noite de quarta-feira.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) regulatório totalizou R$521,7 milhões, avanço de 7,5% ano a ano.

A empresa registou ainda uma receita operacional líquida de R$621,3 milhões, mais 7,2% ano a ano.

O conselho de administração da companhia anunciou ainda que aprovou a distribuição de proventos no montante de R$0,87 por unit. O pagamento ocorrerá no dia 27 de novembro.

(Por Tiago Brandão)

