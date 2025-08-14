Suspeito de lavar dinheiro para empresas foi acusado de golpe do ouro em MS

O suspeito de lavar dinheiro no esquema de corrupção investigado pelo Ministério Público de São Paulo envolvendo a Ultrafarma e a Fast Shop foi acusado de ser um dos líderes do chamado "golpe do ouro" em Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

A ação contra o empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo foi trancada no STJ. O ministro Messod Azulay Neto, relator do caso, no Superior Tribunal de Justiça, apontou "falhas processuais" e "inconsistência de provas". A decisão do ministro ocorreu em abril, mas em junho, por unanimidade, o STJ decidiu por trancar o processo. A denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul apontou que Araújo fazia parte de uma organização criminosa que usava uma "suposta mina de ouro" para prometer lucros gigantescos às potenciais vítimas.

O Ministério Público afirmou, na época, que mais de 25 mil pessoas teriam sido prejudicadas. Na prática, os acusados prometiam lucros às vítimas a partir do ouro "do tempo do Império". As pessoas precisavam pagar no mínimo R$ 1 mil e recebiam a promessas de lucros ainda maiores. Depois do pagamento, os acusados sumiam.

Araújo foi preso em 2017, depois solto no ano seguinte e preso novamente. O grupo acusado de envolvimento firmava, segundo o MP de Mato Grosso do Sul, contratos em cartórios para dar credibilidade ao esquema e usava frases motivacionais com linguagem religiosa para atrair as vítimas. "Vocês têm que acreditar", "vocês foram os escolhidos", "aguardem que a benção virá" são algumas das frases.

A decisão do STJ para trancar a ação também levou em consideração o que chamou de "ausência de vítimas". O ministro relator do caso afirmou que houve "sucessivas tentativas de intimação das supostas vítimas, inclusive fora do prazo legal". A defesa dos acusados também se apoiou nessa justificativa e disse na época que, das três pessoas identificadas pelo MP-MS, apenas duas se manifestaram. "Não se pode conceber que a vítima seja intimada para representação por diversas vezes até entender que deve representar", apontou Messod.

Ao UOL, a defesa de Araújo disse que não há mais o que falar sobre essa ação. Em relação a operação do Ministério Público de São Paulo, a advogada Suzana de Camargo Gomes afirmou que pediu acesos aos elementos da investigação, além da revogação da prisão preventiva contra o empresário.

Elo para investigação

Na terça-feira, o empresário voltou a ser preso após envolvimento no esquema de corrupção liderado por um auditor fiscal. Para o MP de São Paulo, conforme o UOL mostrou, Artur Gomes da Silva Neto tinha "todo o domínio" sob o procedimento ilegal que envolve valores bilionários. A investigação da promotoria apontou que as empresas pagavam propina em troca de vantagens indevidas na secretaria estadual da Fazenda.

As empresas de Araújo colaboraram para que a investigação o ligasse ao auditor. Inicialmente, o Ministério Público paulista confirmou um vínculo do empresário a Neto por uma empresa anterior a Smart Tax, que é investigada no processo. Para chegar até o empresário, promotores de Mato Grosso do Sul informaram os agentes paulistas sobre a presença dele em São Paulo. Eles também relataram sobre sua conduta no estado.

Duas empresas ligadas a Araújo têm como um dos sócios a Smart Tax. A empresa investigada está no nome de Kimio Mizukami Silva, mãe do auditor fiscal. A evolução patrimonial da Smart Tax, que saiu de R$ 411 mil em patrimônio declarado em 2021 para R$ 2 bilhões em 2023, aumentaram a atenção do MP-SP.

As empresas de Araújo também têm ligação com o contador da Smart Tax. Agnaldo de Campos, que é apóstolo em uma igreja evangélica em Alphaville, é identificado pelos promotores como contador da empresa de fachada. "Agnaldo age como 'testa de ferro' de Artur nas negociações da Smart Tax com outras pessoas jurídicas", segundo o MP.

O empresário é suspeito de lavar dinheiro e foi na casa de Celso Éder que foram encontrados os maiores valores da operação. Em sua residência, os agentes localizaram dois pacotes de esmeraldas e mais de um R$ 1 milhão em espécie. A esposa do empresário, Tatiane Araújo, também está presa por suspeita de lavagem de dinheiro.

Entenda operação que envolve Ultrafarma e Fast Shop

O esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando a empresa de fachada no nome da mãe do auditor, segundo o MP. Segundo as investigações, as empresas passaram a pagar centenas de milhões de reais para auditores da receita estadual para conseguirem o ressarcimento de créditos de ICMS.

A Smart Tax não tinha funcionários e é considerada uma companhia de fachada. A suspeita do MP-SP é de que o auditor Artur Gomes da Silva Neto, considerado o "cérebro" da operação, fizesse todos os serviços da companhia para desviar o dinheiro. "Só a mãe do fiscal, que não tinha formação técnica para atuar nessa área de tributação, era funcionária", afirmou o promotor João Ricupero, do MP-SP.

O envolvimento da Ultrafarma foi verificado com a quebra telemática da empresa, dizem promotores. "O mesmo serviço que o fiscal prestava para a Fast Shop prestava para a Ultrafarma: da coleta de notas fiscais e documentação necessária até o próprio pedido de ressarcimento na Fazenda, ele acompanhava e deferia o ressarcimento de créditos. Ele tinha o próprio certificado digital da Ultrafarma para fazer os pedidos junto ao sistema."

*Colaborou Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo