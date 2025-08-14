Stellantis abre centro de desmonatagem de veículos em SP

SÃO PAULO (Reuters) - A Stellantis anunciou nesta quinta-feira inauguração de seu segundo centro de reciclagem e reaproveitamento de peças de veículos no mundo, com capacidade para 8 mil carros por ano, segundo comunicado à imprensa.

A companhia dona de marcas como Fiat e Jeep afirmou que investiu R$13 milhões na construção do centro em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

A primeira instalação semelhante da companhia no mundo foi aberta em Mirafiori, na Itália, em 2023, após investimento de 40 milhões de euros, afirmou a empresa na época.

(Por Alberto Alerigi Jr.)