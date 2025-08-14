Topo

S&P 500 e Nasdaq recuam de recorde após dados sobre inflação ao produtor dos EUA

14/08/2025 10h38

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq recuavam de máximas recordes nesta quinta-feira depois que dados de preços ao produtor nos Estados Unidos mais fortes do que o esperado diminuiu as expectativas dos investidores quanto a possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,07% na abertura, para 44.890,84 pontos. O S&P 500 recuava 0,20%, a 6.453,46 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,29%, para 21.649,211 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy em Bengaluru)

