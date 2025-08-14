Sono ruim? 8 hábitos que estão sabotando suas noites sem você perceber

Dormir bem não é luxo, é manutenção básica do corpo, no mesmo nível de se alimentar adequadamente ou se exercitar. Quando o sono é de má qualidade, a conta chega rápido e pode vir em forma de hipertensão, diabetes, obesidade, infarto, AVC e até demências.

O problema é que a insônia e os distúrbios do sono não são casos isolados. Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz em 2023 revelou que 72% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio, seja dificuldade para pegar no sono, despertares frequentes ou aquela sensação de acordar tão cansado quanto na hora de deitar.

Se a dificuldade de dormir persiste por mais de três semanas, se o ronco é intenso ou há pausas na respiração durante a noite, é sinal de que algo mais sério pode estar acontecendo. No entanto, além das doenças e condições clínicas, existem sabotadores silenciosos, hábitos que adotamos sem pensar e que drenam a qualidade do descanso.

Veja quais são e, se possível, delete-os da sua rotina noturna:

Imagem: iStock

1. Treinar muito tarde

O exercício é ótimo para regular o sono: gasta energia, reduz ansiedade e deixa o corpo pronto para desligar. O problema é quando a malhação acontece perto demais da hora de dormir. Durante o treino, o corpo libera adrenalina e cortisol, mantendo o organismo em estado de alerta. Resultado: o sono demora a chegar. O ideal é encerrar a atividade física pelo menos três horas antes de deitar-se.

2. Beber muito líquido antes de dormir

Hidratar-se é fundamental, mas encher o corpo de água, suco, chá ou refrigerante pouco antes de dormir é receita para madrugadas interrompidas por idas ao banheiro. A estratégia é simples: concentre a maior parte da hidratação durante o dia e reduza o consumo de líquidos à noite.

Imagem: iStock

3. Usar o celular na cama

A luz azul das telas engana o cérebro, simulando a claridade do dia e atrasando a liberação da melatonina, hormônio que regula o sono - com pico de produção entre 23h e 3h da manhã. Esse efeito bagunça o relógio biológico e pode atrasar o sono em horas. A indicação é abandonar o celular pelo menos duas horas antes de deitar -- e resistir à tentação de "só dar uma olhadinha".

4. Tomar café no fim da tarde

A cafeína é um estimulante poderoso e seus efeitos podem durar horas. Mesmo quem diz "dormir de boa" depois de um cafezinho pode estar perdendo qualidade de sono sem perceber. Para a maioria das pessoas, o limite seguro é parar de consumir cafeína (seja no café ou energético) pelo menos seis horas antes de dormir. Algumas, mais sensíveis, precisam cortar ainda mais cedo.

5. Fazer uma refeição pesada no jantar

Comer muito ou ingerir alimentos gordurosos e apimentados antes de deitar sobrecarrega a digestão e tira foco do corpo na hora de se recuperar. Quem tem refluxo ainda corre o risco de passar a noite em um incômodo ardente. A dica é optar por refeições noturnas leves e dar ao menos duas horas para o corpo processar tudo antes de dormir.

Imagem: iStock

6. Tomar banho quente antes de dormir

Banhos quentes relaxam, mas também elevam a temperatura corporal, desregulando o relógio biológico e prejudicando a qualidade do sono. A mesma lógica explica por que não conseguimos dormir direito quando está muito calor --ou muito frio. O ideal é ajustar o ambiente e o corpo ao chamado "conforto térmico" e tomar banho morno algumas horas antes de dormir.

7. Dormir com a TV ligada

A tela emite luz --inclusive luz azul--, o som mantém o cérebro em estado de vigilância e, se o conteúdo for envolvente, o relaxamento fica ainda mais comprometido. Até a luz de stand by da TV ou do decodificador pode perturbar o sono em pessoas mais sensíveis. Se você só consegue adormecer com barulho, prefira sons relaxantes ou ruído branco.

Imagem: iStock

8. Trabalhar até tarde

Horas extras noturnas no computador mantêm o cérebro em alta rotação, aumentam o estresse e atrasam a produção dos hormônios do sono --já que também liberam luz azul. O resultado é um corpo pronto para maratonar tarefas quando deveria estar se preparando para descansar. Fechar o expediente mais cedo --e criar um ritual de desaceleração-- pode fazer maravilhas pelo seu sono.

*Com informações de reportagem publicada em 05/12/2024