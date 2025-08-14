Setor de serviços do Brasil tem crescimento inesperado em junho com impulso de transportes

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O volume de serviços no Brasil voltou a mostrar resiliência em junho e registrou um resultado melhor do que o esperado, ainda que centrado na área de transportes, mesmo em meio a uma política monetária contracionista que tende a enfraquecer a atividade econômica.

Em junho, os serviços apresentaram alta de 0,3% no volume em relação ao mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

O resultado renova o ponto mais alto de sua série, alcançado em outubro de 2024, e contrariou a expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,1% no mês.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o volume de serviços teve expansão de 2,8%, contra expectativa de alta de 2,0%.

Apesar da taxa de juros elevada e da expectativa de desaceleração da economia, o setor de serviços vem mostrando resiliência, tendo apresentado retração do volume somente em janeiro.

Um mercado de trabalho aquecido e medidas de estímulo à demanda vêm ajudando a compensar o impacto da taxa básica de juros Selic a 15% ao ano.

O destaque entre os serviços em junho foi a atividade de transportes, que cresceu 1,5% e registrou a única taxa positiva do mês, com ganhos mais acentuados tanto do transporte de cargas como do aéreo de passageiros.

"O transporte de cargas está relacionado com um dinamismo um pouco maior da economia, porque esse segmento está ligado ao escoamento de safra, insumos e bens industriais", disse o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Por outro lado, apresentaram perdas outros serviços (-1,3%); serviços prestados às famílias (-1,4%); informação e comunicação (-0,2%) e profissionais, administrativos e complementares (-0,1%).

O índice de atividades turísticas, por sua vez, recuou 0,9% em junho sobre o mês anterior, no segundo resultado negativo seguido. Com isso, o setor de turismo está 1,8% abaixo do ápice da sua série histórica, alcançado em dezembro de 2024.