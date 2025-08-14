Topo

Notícias

Setor de serviços alcança novo patamar recorde em junho, aponta IBGE

Rio

14/08/2025 11h52

O setor de serviços alcançou em junho novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 8,3% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,3% aquém do patamar recorde de fevereiro de 2025.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3,4% abaixo do recorde de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,8% abaixo do ápice registrado em março de 2023.

O segmento de Outros serviços estava 14,6% aquém do auge de janeiro de 2012.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Lula pede cassação de Eduardo Bolsonaro na Câmara por 'traição à pátria'

Escândalo de assinaturas eletrônicas falsas abala credibilidade do sistema digital na Turquia

Presidente dos EUA é 'inimigo da saúde', afirma Alexandre Padilha

MP-RJ denuncia e pede prisão de trio de mulheres que dopou e roubou ingleses no Rio

Macron pede texto à altura da urgência para tratado sobre plásticos

Ex-diretor de estatal mexicana Pemex é detido nos EUA por caso Odebrecht

Justiça de SP determina quebra de sigilo de 233 perfis que chamaram Felca de pedófilo

Caso Ultrafarma e Fast Shop: esquema envolvia mais empresas, diz promotor

EUA e Paraguai assinam acordo sobre pedidos de asilo

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 88,7 mil t, aponta USDA

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha