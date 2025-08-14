Topo

Notícias

Serviços estão 18,0% acima do nível pré-pandemia, mostra IBGE

Rio

14/08/2025 11h53

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em junho ante maio, o setor funcionava em patamar 18,0% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em junho, os transportes operavam 22,3% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Os serviços de informação e comunicação estão 31,1% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,1% abaixo.

Os serviços profissionais e administrativos estão 21,3% acima do patamar de fevereiro de 2020.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Lula pede cassação de Eduardo Bolsonaro na Câmara por 'traição à pátria'

Presidente dos EUA é 'inimigo da saúde', afirma Alexandre Padilha

MP-RJ denuncia e pede prisão de trio de mulheres que dopou e roubou ingleses no Rio

Macron pede texto à altura da urgência para tratado sobre plásticos

Ex-diretor de estatal mexicana Pemex é detido nos EUA por caso Odebrecht

Justiça de SP determina quebra de sigilo de 233 perfis que chamaram Felca de pedófilo

Caso Ultrafarma e Fast Shop: esquema envolvia mais empresas, diz promotor

EUA e Paraguai assinam acordo sobre pedidos de asilo

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 88,7 mil t, aponta USDA

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF