'Bumbum-gaveta': Faro disse que caxumba afetou glúteos; faz sentido?

Durante participação no quadro Dança dos Famosos do "Domingão com Huck" (TV Globo) no domingo, Rodrigo Faro afirmou ter o chamado "bumbum-gaveta" como consequência de uma caxumba que teve na infância.

Quando era mais novo, tive caxumba, então tenho que usar uma proteção para não correr nenhum risco. E, realmente, é um artifício que uso há muito tempo porque nasci com bumbum-gaveta. Rodrigo Faro

O que aconteceu

Casos raros de caxumba podem provocar atrofia muscular. De acordo com Renato Grinbaum, infectologista e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), em casos raríssimos, uma complicação da doença pode envolver o sistema nervoso, inflamando um grupo específico de nervos e provocando algum efeito muscular. "Isso é muito raro, e a relação específica com os músculos das nádegas não foi descrita [pela ciência]", explica.

Hospitalização pode levar à perda muscular, mas isso é tratável. Em casos raros de caxumba, especialmente com hospitalização ou um longo período de inatividade, pode haver a perda de massa muscular generalizada, uma atrofia muscular por desuso, o que pode reduzir o volume corporal, incluindo as nádegas, como consequência indireta da doença. "Esse efeito seria transitório e recuperável com alimentação adequada e exercícios de fortalecimento. Não é uma sequela típica ou inevitável", diz Jessica Fernandes Ramos, infectologista do Hospital Sírio-Libanês.

Vírus da caxumba costuma afetar lugares específicos do corpo. As glândulas salivares são as mais afetadas, especialmente a parótida, localizadas abaixo e em frente às orelhas. "Por isso, a doença gera um edema na face", diz o infectologista.

Em alguns casos, especialmente em adultos, o vírus pode causar inflamação em outros locais. São exemplos mamas (mastite), ovários (ooforite), pâncreas (pancreatite), meninges (meningite) e testículos (orquite) —neste último, há um receio por parte dos pacientes de eventuais impactos na fertilidade. Porém, de acordo com Grinbaum, sequelas causadas pela caxumba são raras. "A esterilidade é um medo, mas, na prática, quase nunca ocorre", afirma.

A caxumba é uma doença benigna, raramente causa complicações e raramente é grave. A recuperação, na maioria das vezes, é completa e sem sequelas. Renato Grinbaum, infectologista

Sintoma clássico da caxumba é o aumento no volume das parótidas, o que causa inchaço no rosto Imagem: Reprodução/Tua Saúde

Entenda a caxumba

Doença é causada por um vírus da família Paramyxoviridae. "A transmissão acontece de pessoa para pessoa por meio de gotículas respiratórias, saliva ou contato direto com secreções. Menos frequentemente, [a infecção ocorre] por objetos contaminados", explica Ramos.

Por ser bastante transmissível, a caxumba costuma ocorrer na infância. A interação intensa entre as crianças faz o vírus circular com mais facilidade. No entanto, a infecção pode acontecer em qualquer faixa etária. Período de incubação do vírus da caxumba é de 12 a 25 dias, sendo que a média é de 16 a 18 dias.

Diagnóstico é clínico, com a avaliação dos sintomas pelo médico. Porém, é possível solicitar a confirmação laboratorial por meio de exame de sangue específico.

Além do inchaço no rosto, que pode acontecer em apenas um lado ou em ambos, a caxumba provoca outros sintomas. São eles: febre; mal-estar; dor de cabeça; fadiga e fraqueza; dor na região das parótidas; dor ao mastigar e/ou engolir.

Crianças costumam ter formas mais leves da doença, podendo ser assintomáticas. Nos quadros em que há sintomas, eles duram, geralmente, entre sete a dez dias. "O inchaço das glândulas tende a regredir entre três e sete dias", explica a especialista.

Não há um protocolo antiviral específico. "O tratamento é para alívio dos sintomas. Repouso, hidratação, uso de analgésicos e, algumas vezes, de anti-inflamatórios", diz Ramos. Segundo a infectologista, na maioria dos casos, o paciente deve manter acompanhamento e aguardar o tempo necessário para que o corpo combata o vírus.

Vacinação é a melhor prevenção

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a tríplice viral foi implantada gradualmente a partir de 1993. A vacina protege do sarampo, da caxumba e da rubéola. De acordo com os infectologistas, manter a caderneta de vacinação em dia é fundamental para evitar o contágio, especialmente durante a infância. "A imunidade para caxumba é duradoura, mas não definitiva. Portanto, é possível que a pessoa tenha um segundo episódio muitos anos após o primeiro", ressalta Grinbaum. No entanto, segundo Ramos, eventuais reinfecções tendem a ser bem mais leves do que o primeiro contato com o vírus.

Primeira dose deve ser dada aos 12 meses. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à vacina, a primeira dose é recomendada para crianças aos 12 meses (1 ano de idade). A segunda dose deve ser administrada aos 15 meses por meio da vacina tetraviral, que reforça a proteção contra as três infecções cobertas pela tríplice viral e inclui a primeira dose contra a varicela (catapora).

Mas adultos também devem se vacinar. Crianças a partir de 5 anos até adultos de 29 anos devem receber duas doses da vacina, com intervalo mínimo de 30 dias, caso não tenham sido vacinados no período recomendado. Adultos de 30 a 59 anos que não tenham comprovação de vacinação prévia devem receber uma dose do imunizante.

Alguns públicos não devem tomar a tríplice viral. São as gestantes, pessoas com imunossupressão grave e crianças menores de seis meses.