Topo

Notícias

Senadores dos EUA pedem investigação da Meta após reportagem da Reuters sobre suas políticas de IA

14/08/2025 18h19

Por Jody Godoy

(Reuters) - Dois senadores republicanos pediram uma investigação do Congresso dos Estados Unidos sobre a Meta nesta quinta-feira, depois que a Reuters divulgou com exclusividade um documento de política interna que permitia que os chatbots da empresa "envolvessem uma criança em conversas românticas ou sensuais".

A Meta confirmou a autenticidade do documento, mas disse que depois de receber perguntas da Reuters no início deste mês a empresa removeu partes que afirmavam ser permitido que os chatbots flertassem e se envolvessem em brincadeiras românticas com crianças.

"Portanto, somente depois que a Meta foi PEGA é que ela retirou partes do documento de sua empresa", disse o senador Josh Hawley, republicano do Missouri, em uma publicação no X. "Isso é motivo para uma investigação imediata do Congresso", acrescentou.

Um porta-voz da senadora Marsha Blackburn, republicana do Tennessee, disse que ela apoia uma investigação sobre a empresa de mídia social.

Blackburn também acrescentou que a reportagem ilustra a necessidade de aprovar reformas para proteger melhor as crianças online, como a Lei de Segurança Online para Crianças, um projeto que ela copatrocinou e que o Senado aprovou no ano passado, mas que não foi aprovado ainda na Câmara dos Deputados dos EUA.

"Quando se trata de proteger as preciosas crianças online, a Meta falhou miseravelmente em todas as medidas possíveis. Pior ainda, a empresa fechou os olhos para as consequências devastadoras de como suas plataformas são projetadas", disse Blackburn.

A lei tornaria explícito um "dever de cuidado" que as empresas de mídia social têm quando se trata de menores usando seus produtos, concentrando-se no design das plataformas e na regulamentação das empresas.

Os padrões descritos no documento da Meta não refletem necessariamente resultados de IA generativa "ideais ou mesmo preferíveis", afirma o documento. Mas eles permitiram um comportamento provocativo por parte dos bots, segundo a Reuters.

Em um exemplo, o documento observa que seria aceitável que um bot dissesse a uma criança de oito anos sem camisa que "cada centímetro de você é uma obra-prima -- um tesouro que eu prezo profundamente".

O senador Ron Wyden, democrata do Oregon, chamou as políticas de "profundamente perturbadoras e erradas", acrescentando que a Seção 230, uma lei que protege as empresas de internet da responsabilidade pelo conteúdo publicado em suas plataformas, não deveria proteger os chatbots de IA generativa das empresas.

"Meta e Zuckerberg devem ser totalmente responsabilizados por qualquer dano que esses bots causem", disse ele.

(Reportagem de Jody Godoy em Nova York; reportagem adicional de Alexandra Alper em Washington)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Mastantuono lembra Di Stefano em sua apresentação no Real Madrid

Moraes pede ao presidente da 1ª Turma do STF para marcar julgamento de Bolsonaro

Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

Ministro de Israel anuncia plano para acelerar colonização da Cisjordânia

Petrovic define 13 jogadores que disputarão a Copa Latina de basquete

Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Meta permitiu que IA incentivasse conversas 'sensuais' no Instagram e WhatsApp com menores

Trump volta a criticar Brasil: "Parceiro comercial horrível"

Wall Street fecha estável após alta inesperada do PPI

É falso que mulher que levou mais de 60 socos queira reatar com agressor

Nova espécie de raia-manta é confirmada e batizada em homenagem à Iara