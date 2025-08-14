Por Jody Godoy

(Reuters) - Dois senadores republicanos pediram uma investigação do Congresso dos Estados Unidos sobre a Meta nesta quinta-feira, depois que a Reuters divulgou com exclusividade um documento de política interna que permitia que os chatbots da empresa "envolvessem uma criança em conversas românticas ou sensuais".

A Meta confirmou a autenticidade do documento, mas disse que depois de receber perguntas da Reuters no início deste mês a empresa removeu partes que afirmavam ser permitido que os chatbots flertassem e se envolvessem em brincadeiras românticas com crianças.

"Portanto, somente depois que a Meta foi PEGA é que ela retirou partes do documento de sua empresa", disse o senador Josh Hawley, republicano do Missouri, em uma publicação no X. "Isso é motivo para uma investigação imediata do Congresso", acrescentou.

Um porta-voz da senadora Marsha Blackburn, republicana do Tennessee, disse que ela apoia uma investigação sobre a empresa de mídia social.

Blackburn também acrescentou que a reportagem ilustra a necessidade de aprovar reformas para proteger melhor as crianças online, como a Lei de Segurança Online para Crianças, um projeto que ela copatrocinou e que o Senado aprovou no ano passado, mas que não foi aprovado ainda na Câmara dos Deputados dos EUA.

"Quando se trata de proteger as preciosas crianças online, a Meta falhou miseravelmente em todas as medidas possíveis. Pior ainda, a empresa fechou os olhos para as consequências devastadoras de como suas plataformas são projetadas", disse Blackburn.

A lei tornaria explícito um "dever de cuidado" que as empresas de mídia social têm quando se trata de menores usando seus produtos, concentrando-se no design das plataformas e na regulamentação das empresas.

Os padrões descritos no documento da Meta não refletem necessariamente resultados de IA generativa "ideais ou mesmo preferíveis", afirma o documento. Mas eles permitiram um comportamento provocativo por parte dos bots, segundo a Reuters.

Em um exemplo, o documento observa que seria aceitável que um bot dissesse a uma criança de oito anos sem camisa que "cada centímetro de você é uma obra-prima -- um tesouro que eu prezo profundamente".

O senador Ron Wyden, democrata do Oregon, chamou as políticas de "profundamente perturbadoras e erradas", acrescentando que a Seção 230, uma lei que protege as empresas de internet da responsabilidade pelo conteúdo publicado em suas plataformas, não deveria proteger os chatbots de IA generativa das empresas.

"Meta e Zuckerberg devem ser totalmente responsabilizados por qualquer dano que esses bots causem", disse ele.

(Reportagem de Jody Godoy em Nova York; reportagem adicional de Alexandra Alper em Washington)