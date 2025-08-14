Topo

Notícias

Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

"Toinho Francês" deixa esposa e oito filhos - Divulgação
"Toinho Francês" deixa esposa e oito filhos Imagem: Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 17h41Atualizada em 14/08/2025 17h44

O secretário de Infraestrutura de Buriti, no interior do Maranhão, foi morto hoje por um guarda municipal após uma discussão entre os dois no centro da cidade.

O que aconteceu

Antônio José Ferreira da Silva, conhecido como "Toinho Francês", foi baleado na região do peito, segundo a Polícia Civil. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Relacionadas

Criminosos virtuais escolhem vítimas de golpes de celular por classe social

Fones da Latam são vendidos por R$ 5 a R$ 10 em trens de SP: 'Como?'

Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

Motivação para a discussão não foi divulgada. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Buriti.

Guarda foi preso em flagrante por policiais militares. Toinho deixa esposa e oito filhos.

Prefeitura de Buriti decretou luto de três dias. "A prefeitura expressa suas condolências à família e amigos e a toda a população buritiense, rogando a Deus que conforte os corações enlutados.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

MP-SP denuncia policial que matou marceneiro e pede prisão preventiva

Artista morre com suspeita de botulismo após comer sanduíche de brócolis

Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

Suprema Corte dos EUA mantém lei de verificação de idade em redes sociais do Mississippi

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia