Saque-aniversário do FGTS 2025: veja o calendário completo de liberação

O governo federal já divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O benefício é liberado conforme o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa sacar a quantia disponível.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e dá ao trabalhador a possibilidade de retirar parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. No entanto, se houver demissão, ele não terá acesso ao valor total da conta, mas apenas à multa rescisória.

Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode sacar todo o saldo, incluindo a multa de 40%, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário e fica disponível por 60 dias.

Como aderir à modalidade?

A participação é opcional e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para recebimento. Quando o pedido é feito no mês de aniversário, a liberação ocorre em até 5 dias úteis, segundo a Caixa.

O aplicativo também permite solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. A mudança só vale a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor liberado?

O montante é calculado conforme uma alíquota progressiva que vai de 5% a 50% do saldo total, somada a uma parcela adicional variável.

Tabela de alíquotas e adicionais: