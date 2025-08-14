Saque-aniversário do FGTS 2025: veja o calendário completo de liberação
O governo federal já divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O benefício é liberado conforme o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa sacar a quantia disponível.
Calendário do saque-aniversário 2025
- Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025
- Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025
- Nascidos em março: de 3 de março a 30 de maio de 2025
- Nascidos em abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025
- Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025
- Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025
- Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025
- Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025
- Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025
- Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025
- Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026
- Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026
Como funciona o saque-aniversário?
Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e dá ao trabalhador a possibilidade de retirar parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. No entanto, se houver demissão, ele não terá acesso ao valor total da conta, mas apenas à multa rescisória.
Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode sacar todo o saldo, incluindo a multa de 40%, quando aplicável.
O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário e fica disponível por 60 dias.
Como aderir à modalidade?
A participação é opcional e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para recebimento. Quando o pedido é feito no mês de aniversário, a liberação ocorre em até 5 dias úteis, segundo a Caixa.
O aplicativo também permite solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. A mudança só vale a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.
Qual é o valor liberado?
O montante é calculado conforme uma alíquota progressiva que vai de 5% a 50% do saldo total, somada a uma parcela adicional variável.
Tabela de alíquotas e adicionais:
- Até R$ 500: 50%, sem adicional
- De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50
- De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150
- De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650
- De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150
- De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900
- Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900