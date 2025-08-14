Topo

Celular, TV, monitor e mais: 10 produtos Samsung com descontos exclusivos

Galaxy A06 5G está com desconto na loja da Samsung na Shopee - Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Galaxy A06 5G está com desconto na loja da Samsung na Shopee Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

14/08/2025 08h28

A Samsung lança hoje a sua loja oficial na Shopee com descontos exclusivos de até R$ 100 off. Entre os produtos em destaque estão: celulares da linha A, TVs e monitor gamer. Para ter acesso aos preços menores, é preciso usar os códigos na finalização da compra:

R$ 50 off: UOLSSG5PB para compras acima de R$ 400

R$ 100 off: UOLSSG8PB para compras acima de R$ 800

Os cupons valem até o dia 13 de setembro, mas existem quantidades limitadas, que podem acabar a qualquer momento.

Produtos em oferta

Para facilitar a busca pelas melhores ofertas, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção com celulares, televisões, tablet, notebooks e entre outros dispositivos da empresa, como:

  • Celular A06: de R$ 651,00 (preço promocional de hoje) por R$ 601,00 com o cupom UOLSSG5PB
  • Monitor gamer Odyssey G30: de R$ 699,00 (preço promocional de hoje) por R$ 599,00 com cupom UOLSSG8PB

O Guia de Compras UOL testou o Galaxy S25 Ultra, o modelo mais avançado da Samsung, lançado no mês passado juntamente com os modelos S25 e S25+. O aparelho traz recursos avançados de inteligência artificial, além de contar com quatro câmeras traseiras de até 200 MP de resolução e zoom de 100x. Confira o review completo no Guia de Compras UOL.

