Celular, TV, monitor e mais: 10 produtos Samsung com descontos exclusivos
A Samsung lança hoje a sua loja oficial na Shopee com descontos exclusivos de até R$ 100 off. Entre os produtos em destaque estão: celulares da linha A, TVs e monitor gamer. Para ter acesso aos preços menores, é preciso usar os códigos na finalização da compra:
R$ 50 off: UOLSSG5PB para compras acima de R$ 400
R$ 100 off: UOLSSG8PB para compras acima de R$ 800
Os cupons valem até o dia 13 de setembro, mas existem quantidades limitadas, que podem acabar a qualquer momento.
Produtos em oferta
Para facilitar a busca pelas melhores ofertas, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção com celulares, televisões, tablet, notebooks e entre outros dispositivos da empresa, como:
- Celular A06: de R$ 651,00 (preço promocional de hoje) por R$ 601,00 com o cupom UOLSSG5PB
- Monitor gamer Odyssey G30: de R$ 699,00 (preço promocional de hoje) por R$ 599,00 com cupom UOLSSG8PB
