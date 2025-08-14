Salário mínimo de 2025 é 7,5% maior que o de 2024; veja valor atual

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de o depósito ocorrer apenas em fevereiro, mesmo com a vigência do novo valor desde janeiro, é que os pagamentos são feitos no mês subsequente ao trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro já reflete o reajuste.

O salário mínimo representa o valor mais baixo que um trabalhador pode receber mensalmente ao exercer atividade remunerada e serve como base para o cálculo de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais do governo federal.

O montante atual, de R$ 1.518,00, corresponde a um acréscimo de R$ 106, equivalente a um aumento de 7,5%, percentual superior à inflação registrada no período. Apesar disso, o valor ficou abaixo do que poderia ser praticado, devido ao corte de gastos aprovado no final de 2024.

Antes, a fórmula de correção do salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse cálculo, o piso chegaria a R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um terceiro critério: um teto de 2,5% para o aumento das despesas. Assim, mesmo que o PIB cresça acima desse percentual, como no caso de um avanço de 3,2%, será aplicado o limite máximo estabelecido.

O valor do salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS, além de outros benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar reajustes bruscos, visando controlar os impactos no orçamento, especialmente em um cenário de contenção fiscal.