Safra 2025 alcançará 340,5 milhões de t e será 16,3% maior que a de 2024, prevê IBGE

14/08/2025 11h15

A safra agrícola de 2025 deve totalizar recorde de 340,5 milhões de toneladas, 47,7 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 16,3%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de julho, divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao levantamento de junho, houve um aumento de 2,1% na estimativa, o equivalente a 7,1 milhões de toneladas a mais.

A área a ser colhida na safra agrícola de 2025 deve totalizar 81,2 milhões de hectares, 2,2 milhões de hectares a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 2,7%, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de julho, do IBGE.

Em relação ao levantamento de junho, houve uma alta de 49,0 mil hectares na estimativa da área colhida, elevação de 0,1%.

Recorde para soja, milho, algodão e sorgo

O País deve colher neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão e sorgo. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de julho, do IBGE.

São esperados aumentos de dois dígitos em 2025 para a soja (alta de 14,2%, para um recorde de 165,5 milhões de toneladas) e o milho (19,9%, para 137,6 milhões de toneladas). O milho 1ª safra terá alta de 14,1%, para 26,2 milhões de toneladas, e o milho 2ª safra terá aumento de 21,4%, totalizando 111,4 milhões de toneladas.

As projeções são de aumentos também para o arroz (17,7%, para 12,5 milhões de toneladas), feijão (0,4%, para 3,1 milhões de toneladas), algodão (7,1%, para um novo recorde de 9,5 milhões de toneladas), sorgo (23,6%, para um recorde de 4,9 milhões de toneladas) e trigo (2,3%, para 7,7 milhões de toneladas).

A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde de 340,5 milhões de toneladas, 47,7 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 16,3%. Em relação ao levantamento de junho, houve uma alta de 2,1% na estimativa, 7,1 milhões de toneladas a mais.

