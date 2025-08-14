Rússia classifica Repórteres sem Fronteiras como "organização indesejável"

(Reuters) - O Ministério da Justiça da Rússia disse na quinta-feira que designou a organização internacional de liberdade de imprensa Repórteres sem Fronteiras, com sede na França, como uma organização indesejável.

A Rússia rotula regularmente organizações que, segundo ela, prejudicam sua segurança nacional como "indesejáveis". A designação significa que os cidadãos russos que trabalham com esses grupos ou os financiam podem pegar até cinco anos de prisão.

Entre as organizações designadas anteriormente estão Radio Free Europe/Radio Liberty, financiada pelo governo dos Estados Unidos, a organização ambiental internacional Greenpeace e a Anistia Internacional, com sede em Londres.

Fundada na França em 1985, a Repórteres sem Fronteiras (RSF) defende os jornalistas e luta contra a censura em todo o mundo.

A RSF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O grupo classificou a Rússia em 171º lugar entre 180 países em seu Índice Mundial de Liberdade de Imprensa deste ano, e listou 50 jornalistas que estão detidos no país.

(Reportagem de Lucy Papachristou)