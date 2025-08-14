Robinho, Thiago Brennand e hacker: SP vai transferir presídio dos famosos

O governo de São Paulo vai transferir os presos que estão na P2 (Penitenciária 2) do Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior do estado, que ficou conhecida por abrigar presos famosos de casos que ganharam repercussão nacional. A informação foi divulgada pelo portal G1 e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu reformular o perfil dos presos na P2 de Tremembé. Atualmente, a penitenciária, que fica a 150 km da capital, abriga detentos famosos como o ex-jogador Robinho, o empresário Thiago Brennand e o hacker Walter Delgatti Neto, entre outros.

Penitenciária 2 de Tremembé passará a receber detentos que estão no regime semiaberto. Os atuais presos da P2 deverão ser transferidos para o complexo penal da cidade de Potim, distante mais de 180 km da capital.

Governo não informou se pretende criar uma nova ala para os presos famosos do estado em Potim. O UOL questionou a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) sobre o porquê da mudança e se todos os presos da P2 irão para a mesma área em Potim, mas a pasta disse que, "por motivo de segurança, não comenta eventuais movimentações de presos".

Transferência dos presos da P2 de Tremembé deverá ser concluída até novembro. Questionado o governo estadual não informou se os familiares e as defesas dos detentos já foram comunicados sobre a mudança.

Alteração no perfil dos presos da P2 de Tremembé foi comunicada pelo governo ao Tribunal de Justiça estadual. Ao UOL, o TJSP informou que foi "cientificado sobre a mudança", mas ressaltou que o Executivo "possui discricionariedade para realizar a transferência de presos entre suas unidades, não sendo necessária autorização judicial", por esse motivo não opinou sobre a decisão do Executivo.

Robinho e Fernando Sastre estão na P2 de Tremembé; Cristian Cravinhos, atualmente no semiaberto, já esteve preso no local



'Presídio dos famosos'

O Complexo Penitenciário de Tremembé é composto por cinco presídios. Cada unidade prisional possui abriga presos com diferentes perfis de periculosidade, desde os "comuns" aos "famosos", e opera com estruturas de segurança específicas para cada ala.

A P2 é a ala mais midiática por abrigar presos de casos com grande repercussão. A P2 é considerada de segurança média e abriga réus com "função pública" ou notabilizados pelos crimes cometidos, segundo a SAP.

Conforme o Decreto 50.412/2005, [a P2 masculina] têm como perfil pessoas custodiadas que possam sofrer constrangimento físico ou moral por parte da população carcerária em estabelecimento comum, em razão da função pública ou atividade particular que tenham exercido ou, ainda, pela reprovação decorrente da natureza do crime cometido, com o objetivo de preservar essas vidas.

SAP em nota ao UOL

Veja quem são os detentos conhecido atualmente na P2 de Tremembé

Thiago Brennand está na P2 de Tremembé

Outras alas de Tremembé

A Penitenciária 1 masculina é a unidade de segurança máxima do Complexo. Lá estão os presos condenados a cumprir pena em regime fechado, a exemplo de Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Complexo de Tremembé também abriga prisões femininas. A P1 feminina é para as "presas famosas", a exemplo de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.

Outros presídios. O complexo prisional de Tremembé comporta ainda o CPP (Centro de Progressão Penitenciária), de segurança média para presos de regime semiaberto, e a P2 Feminina, também de segurança média, para presas de regime semiaberto e fechado, ainda segundo a SAP.