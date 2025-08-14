Rei Charles vai liderar comemorações do 80º aniversário do Dia da Vitória

LONDRES (Reuters) - O rei Charles vai liderar na sexta-feira as comemorações britânicas do 80º aniversário do Dia da Vitória, que marca a vitória sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, com edifícios famosos em todo o país iluminados para marcar a ocasião.

Enquanto os combates na Europa terminaram em maio de 1945, o conflito com o Japão continuou até que o país sinalizou sua intenção de se render, em 15 de agosto daquele ano, após o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos.

Charles terá a companhia da esposa, a rainha Camilla, do primeiro ministro Keir Starmer, do embaixador japonês e de veteranos em uma cerimônia para homenagear aqueles que foram mortos nos últimos três meses da guerra.

Haverá um sobrevoo com aviões militares históricos e dois minutos de silêncio ao meio-dia.

"Oitenta anos desde a nossa vitória na Segunda Guerra Mundial, prestamos nossos respeitos aos muitos que lutaram, foram capturados e fizeram o sacrifício final no Extremo Oriente", disse Starmer em um comunicado.

"Nosso país tem uma grande dívida com aqueles que lutaram por um futuro melhor, para que pudéssemos ter as liberdades e a vida que desfrutamos hoje."

Ao amanhecer, gaiteiros militares se apresentarão no memorial de guerra O Cenotáfio, no centro de Londres, no Castelo de Edimburgo e no Memorial Nacional Arboretum, no centro da Inglaterra, onde a cerimônia de homenagem aos mortos será realizada mais tarde, informou o governo.

Um gaiteiro também se apresentará em um jardim da paz japonês para reconhecer a reconciliação entre o Reino Unido e o Japão nas décadas seguintes ao fim da guerra.

Na noite de sexta-feira, dezenas de edifícios e locais em todo o país, incluindo o Palácio de Buckingham, as Casas do Parlamento, a Torre de Londres e os Penhascos Brancos de Dover, serão iluminados para marcar o aniversário.

(Reportagem de Michael Holden)