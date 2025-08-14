Vice de São Bernardo do Campo, PM assume cargo com afastamento de prefeito

Jessica Cormick (Avante), 38, assume a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) após o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), suspeito de participação em um esquema de corrupção.

Quem é Jéssica Cormick

É sargento da Polícia Militar de São Paulo. Jéssica ingressou na corporação em 2005 e, em 2016, foi promovida a cabo. Em 2023, concluiu o Curso de Formação de Sargentos e recebeu a nova patente. É especialista em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

É o primeiro cargo público que ela exerce. Jéssica declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um carro de R$ 34 mil nas eleições de 2024. Segundo informações do site da prefeitura, ela aceitou concorrer para contribuir com a cidade, usando sua experiência "como policial, mulher, esposa e mãe".

Jéssica Cormick é sargento da PM de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Nascida em São Sebastião, no litoral paulista recebeu, em julho, o título de cidadã são-bernardense. A proposta foi do vereador Leo RR (Podemos), em reconhecimento à sua atuação na segurança pública, gestão do município e envolvimento constante com a cidade.

Atualmente cursa MBA em Governança Pública. É casada e mãe de Rafaella, 12. Ela conheceu o marido, também sargento da PM de São Paulo, no batalhão onde trabalhavam juntos.

Prefeito terá que usar tornozeleira eletrônica

Operação policial de hoje afastou Lima por um ano e determinou uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada pela Justiça como medida cautelar, em alternativa à prisão solicitada pela Polícia Federal.

O prefeito é suspeito de ligação com um servidor que foi alvo da PF em julho — com esse suposto aliado foram encontrados R$ 14 milhões em espécie no mês passado. Segundo fontes da PF, as investigações sobre o esquema de corrupção que envolveriam Lima começaram após a apreensão do dinheiro com esse servidor que é considerado foragido.

Análise feita no celular do servidor em questão mostrou que o homem faria pagamentos de contas do prefeito e da família dele. Também há indícios de pagamento de propina para contratos com empresas de obra, saúde e manutenção do município, segundo informações da TV Globo.

Presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo também é alvo da PF. Danilo Lima (Podemos), que é primo do prefeito, está entre os investigados, além do suplente de vereador Ary José Oliveira (PRTB). Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

Prefeitura de São Bernardo do Campo não se pronunciou até o momento. O UOL procurou a gestão de Lima, e o texto será atualizado quando houver posicionamento. O Podemos, partido do prefeito, as assessorias do vereador Danilo Lima e a Câmara dos Vereadores também foram procurados pela reportagem.

O vereador Ary Oliveira confirmou que policiais federais estiveram em sua residência hoje e disse desconhecer o motivo. "Após inspecionarem a casa toda, documentos e todas medidas de praxe, mas nada encontraram. Levaram meu celular para averiguação e depois ser devolvido".