Putin sugere que Rússia e EUA podem fazer acordo sobre controle de armas nucleares

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que o governo dos Estados Unidos está fazendo "esforços sinceros" para resolver o conflito na Ucrânia e sugeriu que Moscou e Washington poderiam chegar a um acordo sobre o controle de armas nucleares.

Falando em uma reunião no Kremlin com as mais altas autoridades militares e civis da Rússia, Putin afirmou que estava informando-os sobre a situação das negociações sobre a Ucrânia com os EUA e as conversas bilaterais com Kiev.

"Gostaria de informá-los sobre o estágio em que nos encontramos com a atual administração norte-americana, que, como todos sabem, está fazendo, na minha opinião, esforços bastante enérgicos e sinceros para acabar com os combates, encerrar a crise e chegar a acordos de interesse de todas as partes envolvidas nesse conflito", declarou Putin.

Putin disse que as discussões com os EUA têm como objetivo criar "as condições de longo prazo de paz entre nossos países, na Europa e no mundo como um todo, se chegarmos a acordos no campo do controle estratégico de armas ofensivas nos próximos estágios".

Putin realizará uma cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Alasca, na sexta-feira.

Rússia e EUA têm, de longe, os maiores arsenais de armas nucleares do mundo.

O último pilar remanescente do controle de armas nucleares entre os dois países é o tratado de Redução de Armas Estratégicas (New Start), que expira em 5 de fevereiro de 2026.

(Reportagem da Reuters)