Produção industrial da zona do euro cai 1,3% em junho ante maio

A produção industrial na zona do euro caiu 1,3% em junho ante maio, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 14, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,9% no período.

Na comparação anual, a produção do bloco aumentou 0,2% em junho. Neste caso, o consenso da FactSet era de ganho bem mais expressivo, de 1,8%.

A Eurostat também revisou os dados de produção industrial de maio, que passaram a mostrar avanço mensal de 1,1% e acréscimo anual de 3,1%.