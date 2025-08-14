Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, reclamou de uma "situação constrangedora" vivenciada dentro do sistema penitenciário de Minas Gerais após sua detenção, na terça-feira (12).

O que aconteceu

Renê fez a reclamação durante a audiência de custódia que converteu sua prisão para preventiva ontem. Ao ser questionado pelo juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno sobre como foram suas primeiras horas na cadeia, o empresário disse ter vivenciado uma "situação constrangedora" enquanto esteve encarcerado no Ceresp (Centro de Remanejamento) Gameleira.

Sem detalhar com precisão qual foi o tipo de constrangimento ao qual ele teria sido submetido, Renê também disse ter sido chamado de "covarde". "Teve uma situação que foi um pouco constrangedora... Eu tenho o nome da pessoa que pediu para eu agachar três vezes quando eu saí da cela... Tinham alguns agentes juntos que começaram a falar: 'Tu matou o gari por quê? Você fez isso, covarde?'. Eu falei: 'Cara, primeiro vocês têm que entender que tem uma investigação em curso".

Empresário afirmou que iria reclamar do embaraço diretamente com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. "O nome dessa pessoa [o agente] eu li. E eu inclusive falei para ele: 'Eu conheço o Greco e vou falar com ele depois que eu sair daqui, por causa disso".

Por meio da Secretaria, Greco negou ter laços com Renê. Questionada sobre o assunto, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado disse, por meio de nota, que a "declaração [feita] pelo acusado [na audiência de custódia] é mentirosa", e que Greco "não o conhece, nunca conversou ou teve qualquer contato com o preso".

Secretaria ressaltou que o tratamento dirigido pelos agentes públicos a Renê é o mesmo dado a todos os detentos do estado. A pasta também destacou que os tramites adotados na prisão do empresário "estão previstos no Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional" mineiro.

Procurada, a defesa de Renê ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

Como foi a audiência de custódia

Prisão foi mantida para garantia da ordem pública e por causa da gravidade do crime, decidiu a Justiça. Na ata da audiência de custódia, o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno destacou que a ação de Renê foi "desproporcional e fria". O documento também afirma que o empresário tem "periculosidade acentuada e total desrespeito pela vida humana".

Em outro momento da audiência de custódia, o juiz questionou a Renê: "Comete um crime desse porte, desse nível, e vai treinar na academia?". Damasceno ressalta que o comportamento levanta alerta sobre a personalidade do empresário e, em seguida, explica que as ações fazem ele aceitar o pedido de conversão da prisão.

Juiz também lembra que a vítima era um trabalhador. "A vítima do homicídio consumado estava lá trabalhando. Um trabalhador, um gari prestando um serviço público, essencial para toda a sociedade de Belo Horizonte", afirma.

Dinâmica do crime mostra "periculosidade social do agente". O juiz pontuou que, de acordo com as vítimas, o pente da arma caiu no chão e foi recolhido por Renê, que voltou a atirar. Na ata da audiência, o juiz ressaltou que esse fato mostra que o crime "não foi um impulso momentâneo".

Decisão do juiz contraria pedido da defesa de Renê, que solicitou relaxamento da prisão alegando "bons antecedentes e residência fixa". A defesa também tinha alegado que o empresário era réu primário para pedir o relaxamento da pena. No entanto, Renê já foi alvo de inquéritos por violência doméstica e a morte de uma mulher de 50 anos em acidente de trânsito, em crimes ocorridos nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo.

Relembre o caso

Renê é suspeito de atirar em Laudemir após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, o gari estava em horário de trabalho quando o empresário passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

O empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira, horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. Renê foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras.

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima. Laudemir deixa uma filha e demais familiares.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".