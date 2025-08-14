Topo

Notícias

Presidente dos EUA é 'inimigo da saúde', afirma Alexandre Padilha

São Paulo

14/08/2025 13h34

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou nesta quinta-feira, 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem se referiu como "inimigo da saúde" após revogação de visto de secretário da pasta, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro por conta do programa Mais Médicos.

Durante inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana (PE), Padilha defendeu a parceria com médicos de Cuba e disse sentir orgulho da política e do trabalho dos funcionários públicos atacados.

Ele destacou que as famílias deles também estão impedidas de entrar nos EUA. O ministro fez ainda apontamentos a políticas do líder norte-americano, consideradas negacionistas.

"Não estamos enfrentando só o tarifaço. Estamos enfrentando na figura do presidente atual dos EUA, um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o início do governo dele, ele faz ataques à saúde do mundo como um todo", disse o ministro. "Ele cortou recursos de produção de vacina dos EUA, ele começou a incentivar uma verdadeira perseguição contra pesquisadores de vacinas."

Padilha continuou a crítica mencionando que pesquisadores estão sendo atraídos ao Brasil após saírem dos EUA por conta da suposta perseguição. O ministro reprovou a saída do país norte-americano da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras políticas adotadas por Trump.

"Saiu dos principais fundos de produção de vacinas. Rasgou contratos de produção de vacina com empresas lá dos EUA, porque não quer mais apostar na vacina de RNA mensageiro", afirmou Padilha, comparando-o com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O seu governo está criando duas plantas de produção de vacina de RNA mensageiro ... O Brasil vai passar na frente deles na corrida por essa nova tecnologia."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Novo tipo de supernova é detectado quando um buraco negro provoca explosão de uma estrela

Estado de exceção propiciou torturas e abusos em Honduras, segundo ONG

Rússia classifica Repórteres sem Fronteiras como "organização indesejável"

CEO da Valentino deixa cargo por motivos pessoais

ONU pede que Israel interrompa avanço de assentamento que acabaria com perspectivas da solução de dois Estados

Cerca de 4,4 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar na Somália

Mais de 410.000 sírios refugiados na Turquia voltaram ao seu país desde dezembro

Lula pede cassação de Eduardo Bolsonaro na Câmara por 'traição à pátria'

Escândalo de assinaturas eletrônicas falsas abala credibilidade do sistema digital na Turquia

Presidente dos EUA é 'inimigo da saúde', afirma Alexandre Padilha

Saiba mais sobre a participação de cubanos no programa Mais Médicos