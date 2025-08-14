Após 65 anos, SP vai demolir 'Caveirão', e dono terá de pagar R$ 6 milhões

A Prefeitura de São Paulo iniciou o processo para a demolição do prédio inacabado conhecido como "Caveirão", localizado no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Subprefeitura da Sé assinou contrato com a empresa que fará a demolição. Abandonado desde a década de 1960, o imóvel particular apresenta risco iminente de desabamento.

Demolição custará cerca de R$ 6 milhões. Valor, pago incialmente pela Prefeitura de São Paulo, precisará ser ressarcido pelo proprietário do imóvel, Rivaldo Sant'Anna, conforme decisão judicial. A operação, feita pela empresa Demolidora FBI, será realizada manualmente para preservar imóveis tombados no entorno. "Serão adotadas medidas rigorosas para evitar danos ao patrimônio histórico e cultural da região", afirmou a gestão municipal em nota.

Prazo de execução é de 300 dias. No primeiro mês, a equipe fará a preparação do local, com instalação de telas de proteção, tapumes e acessos seguros. O contrato inclui ainda a retirada do entulho e a construção de um muro para fechamento do terreno.

Imóvel está em estado precário há décadas e é ocupado por atividades ilegais, como o tráfico de drogas. Comerciantes da região relatam que o prédio se tornou um ponto de venda de drogas, com constantes ações policiais na área.

Disputa na Justiça

29.jan.2025 - O edifício está com avarias em toda a construção Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Decisão é resultado de uma longa disputa judicial. Laudos técnicos da prefeitura indicam, desde 2012, para o risco de colapso. Em 2024, a Procuradoria Geral do Município obteve autorização da Justiça para que a prefeitura executasse a demolição e fosse ressarcida posteriormente pelo proprietário, Rivaldo Sant'Anna.

A prefeitura já havia solicitado a demolição do prédio em 2018. Na época, o proprietário não cumpriu a ordem judicial. Em maio do ano passado, a Justiça determinou que o proprietário arcasse com os custos da demolição, sob pena de multa diária de R$ 500. No entanto, o empresário alegou não ter condições financeiras para realizar o serviço.

O "Caveirão" foi construído na década de 1960 como um edifício-garagem, mas nunca foi concluído. Desde então, o prédio se tornou um símbolo de abandono e degradação no centro de São Paulo.

Não vou demolir, pois não posso gastar R$ 2 milhões para derrubar o prédio e depois ainda ter que pagar mais de R$ 10 milhões em multas

Rivaldo Sant'Anna em entrevista à revista Veja no ano passado

O UOL não conseguiu localizar o empresário. O espaço segue aberto para manifestação.