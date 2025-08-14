Topo

Notícias

Após 65 anos, SP vai demolir 'Caveirão', e dono terá de pagar R$ 6 milhões

Sao Paulo, SP, BRASIL, 06-06-2024: Vista do edifício inacabado conhecido como Caveirão. - Eduardo Knapp/Folhapress
Sao Paulo, SP, BRASIL, 06-06-2024: Vista do edifício inacabado conhecido como Caveirão. Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress
do UOL

14/08/2025 10h41

A Prefeitura de São Paulo iniciou o processo para a demolição do prédio inacabado conhecido como "Caveirão", localizado no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Subprefeitura da Sé assinou contrato com a empresa que fará a demolição. Abandonado desde a década de 1960, o imóvel particular apresenta risco iminente de desabamento.

Demolição custará cerca de R$ 6 milhões. Valor, pago incialmente pela Prefeitura de São Paulo, precisará ser ressarcido pelo proprietário do imóvel, Rivaldo Sant'Anna, conforme decisão judicial. A operação, feita pela empresa Demolidora FBI, será realizada manualmente para preservar imóveis tombados no entorno. "Serão adotadas medidas rigorosas para evitar danos ao patrimônio histórico e cultural da região", afirmou a gestão municipal em nota.

Prazo de execução é de 300 dias. No primeiro mês, a equipe fará a preparação do local, com instalação de telas de proteção, tapumes e acessos seguros. O contrato inclui ainda a retirada do entulho e a construção de um muro para fechamento do terreno.

Imóvel está em estado precário há décadas e é ocupado por atividades ilegais, como o tráfico de drogas. Comerciantes da região relatam que o prédio se tornou um ponto de venda de drogas, com constantes ações policiais na área.

Disputa na Justiça

29.jan.2025 - O edifício está com avarias em toda a construção - Pedro Vilas Boas/UOL - Pedro Vilas Boas/UOL
29.jan.2025 - O edifício está com avarias em toda a construção
Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Decisão é resultado de uma longa disputa judicial. Laudos técnicos da prefeitura indicam, desde 2012, para o risco de colapso. Em 2024, a Procuradoria Geral do Município obteve autorização da Justiça para que a prefeitura executasse a demolição e fosse ressarcida posteriormente pelo proprietário, Rivaldo Sant'Anna.

A prefeitura já havia solicitado a demolição do prédio em 2018. Na época, o proprietário não cumpriu a ordem judicial. Em maio do ano passado, a Justiça determinou que o proprietário arcasse com os custos da demolição, sob pena de multa diária de R$ 500. No entanto, o empresário alegou não ter condições financeiras para realizar o serviço.

O "Caveirão" foi construído na década de 1960 como um edifício-garagem, mas nunca foi concluído. Desde então, o prédio se tornou um símbolo de abandono e degradação no centro de São Paulo.

Não vou demolir, pois não posso gastar R$ 2 milhões para derrubar o prédio e depois ainda ter que pagar mais de R$ 10 milhões em multas
Rivaldo Sant'Anna em entrevista à revista Veja no ano passado

O UOL não conseguiu localizar o empresário. O espaço segue aberto para manifestação.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo afastado do cargo

MP pede prisão preventiva de trio acusado de dopar turistas britânicos

Putin elogia EUA enquanto Ucrânia se prepara para reunião entre Trump e Putin

Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 377,6 mil t, diz USDA

Josias: Caso chocante em São Bernardo mostra dedo podre do eleitorado

[Coluna] Novo Plano Nacional de Educação é inspirador, mas pode ficar só no papel

Após 65 anos, SP vai demolir 'Caveirão', e dono terá de pagar R$ 6 milhões

Marina Silva: governo busca reverter preços abusivos em hospedagens de Belém na COP30

Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia

Tempestade repentina na Caxemira indiana deixa 34 mortos e mais de 200 desaparecidos

Parisienses estão divididos entre apoiar a sustentabilidade ou ceder ao conforto do ar-condicionado