Prefeitura do Rio assina memorando com Oracle e Elea para impulsionar Rio AI City

Rio

14/08/2025 17h52

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou nesta quinta-feira, 14, durante a Rio Innovation Week, memorando de entendimento (MoU) com a Oracle e a Elea Data Centers, visando impulsionar iniciativas de Inteligência Artificial (IA) na Rio AI City, cidade de data centers no Parque Olímpico, zona oeste da cidade.

"Com essa parceria, damos um passo decisivo para atingir nosso propósito. O Rio AI City é um projeto que nasce com infraestrutura robusta, energia limpa e alta conectividade, pronto para atrair talentos e negócios que moldarão a próxima era digital. O Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, têm agora a oportunidade de estar no centro desse movimento global de transformação", afirmou o presidente e fundador da Elea Data Centers, Alessandro Lombardi.

Segundo a Elea, o acordo, realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), é mais um passo para transformar o Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca, no maior hub de data centers da América Latina e um dos dez maiores do mundo.

A área prevista para instalação da Rio AI City, projetada pela Elea, terá capacidade inicial de 1,5 gigawatt (GW) até 2027 e pode alcançar 3,2 GW até 2032, com abastecimento fonte de energia limpa e infraestrutura de tamanho inédito no Brasil.

"Com o Rio AI City, reforçamos o compromisso da Oracle em disponibilizar ao Brasil e à América Latina tecnologia de ponta em inteligência artificial e infraestrutura de data centers. Queremos apoiar empresas e instituições a inovarem mais rápido, com soluções seguras, escaláveis e sustentáveis", afirmou o presidente da Oracle no Brasil, Alexandre Maioral.

