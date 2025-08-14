Topo

Notícias

Preços no atacado nos EUA sobem em julho para maior nível em três anos

14/08/2025 09h32

Os preços para o produtor nos Estados Unidos subiram em julho ao nível mais elevado desde 2022, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (14).

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,9% na comparação mensal, acima do previsto pelos analistas, após permanecer sem alterações em junho, indicou o Departamento do Trabalho.

O aumento nos custos dos serviços (1,1%) superou o de bens (0,7%), enquanto as autoridades buscam avaliar os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Este foi o maior aumento desde março de 2022.

Os analistas do Briefing.com haviam previsto um aumento geral de 0,2%.

bys/aha/dg/mel/yr/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo afastado do cargo

MP pede prisão preventiva de trio acusado de dopar turistas britânicos

Putin elogia EUA enquanto Ucrânia se prepara para reunião entre Trump e Putin

Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 377,6 mil t, diz USDA

Josias: Caso chocante em São Bernardo mostra dedo podre do eleitorado

[Coluna] Novo Plano Nacional de Educação é inspirador, mas pode ficar só no papel

Após 65 anos, SP vai demolir 'Caveirão', e dono terá de pagar R$ 6 milhões

Marina Silva: governo busca reverter preços abusivos em hospedagens de Belém na COP30

Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia

Tempestade repentina na Caxemira indiana deixa 34 mortos e mais de 200 desaparecidos

Parisienses estão divididos entre apoiar a sustentabilidade ou ceder ao conforto do ar-condicionado