Preços ao produtor dos EUA aceleram em julho com aumento de custos de serviços e bens

14/08/2025 10h03

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em julho em meio a um aumento nos custos de serviços e bens, sugerindo uma aceleração da inflação nos próximos meses.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,9% no mês passado, depois de ficar inalterado em junho, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%.

Os preços dos serviços subiram 1,1%, o maior avanço desde março de 2022, em meio a fortes aumentos em máquinas e equipamentos no atacado, custos de gerenciamento de portfólio, hotéis e transporte rodoviário de carga. Os preços de bens subiram 0,7%, maior alta desde janeiro. Houve fortes aumentos nos preços de vegetais, carnes e ovos.

Com o relatório de julho, o Escritório de Estatísticas do Trabalho encerrou o cálculo e a publicação de aproximadamente 350 índices.

A agência sofreu anos de subfinanciamento sob os governos republicano e democrata, uma situação agravada por uma campanha sem precedentes da Casa Branca do presidente Donald Trump para refazer o governo federal por meio de cortes profundos de gastos e demissões de funcionários públicos.

As restrições de recursos afetaram o relatório de emprego e resultaram na suspensão da coleta de dados de partes da cesta do índice de preços ao consumidor em algumas áreas do país. Isso levantou preocupações sobre a qualidade dos dados econômicos produzidos pelo governo.

A nomeação do economista da Heritage Foundation E.J. Antoni, um crítico do Escritório de Estatísticas do Trabalho, para chefiar a agência também acrescenta outra camada de preocupação sobre a qualidade dos dados.

Nos 12 meses até julho, o índice de preços ao produtor aumentou 3,3%, depois de avançar 2,4% em junho. Até o momento, o repasse das tarifas de Trump tem sido limitado, mas o relatório corroborou as expectativas dos economistas de que as tarifas de importação aumentem a inflação nos próximos meses.

Na terça-feira, o governo relatou um leve aumento nos preços ao consumidor em julho, embora a alta dos custos de serviços como atendimento odontológico e passagens aéreas tenha feito com que uma medida da inflação subjacente registrasse seu maior avanço em seis meses.

Embora os mercados financeiros tenham precificado um corte na taxa de juros do Federal Reserve no próximo mês, o aumento da inflação de serviços e a expectativa de que as tarifas ainda possam elevar significativamente os preços dos produtos deixaram alguns economistas em dúvida quanto à retomada do afrouxamento monetário na ausência de deterioração do mercado de trabalho.

O banco central dos EUA manteve sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% no mês passado, pela quinta vez consecutiva desde dezembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

