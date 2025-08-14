PIS de agosto de 2025: abono salarial será pago nesta semana; veja data

Os trabalhadores que nasceram nos meses de novembro e dezembro já têm definida a data para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o calendário oficial, os depósitos para esse grupo terão início em 15 de agosto, marcando o encerramento dos repasses do benefício neste ano.

O que aconteceu

Para ter acesso ao pagamento, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja no setor privado ou como servidor público — por, no mínimo, 30 dias no ano de 2023. Além disso, é exigido que a remuneração média no período não tenha ultrapassado dois salários mínimos mensais (equivalente a R$ 2.640,00) e que o trabalhador esteja inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício precisam ter sido corretamente enviadas pelo empregador. Essa comunicação deve ser feita por meio da RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), dependendo do tipo de contrato.

O valor do abono é calculado de forma proporcional aos meses trabalhados em 2023, tomando como referência o salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518.

A verificação sobre o direito ao benefício pode ser feita em diversos canais, como o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o portal Gov.br, o telefone 158 da Central Alô Trabalho ou presencialmente nas unidades do Ministério do Trabalho.

Quem possui conta na Caixa Econômica Federal receberá o valor diretamente em conta corrente ou poupança. No caso dos clientes do Banco do Brasil, há a possibilidade de receber via PIX, transferência TED ou saque presencial nas agências. Para os demais beneficiários, a Caixa abrirá automaticamente uma poupança social digital para depósito.

Calendário do PIS 2025

Aniversariantes de novembro e dezembro: pagamentos a partir de 15 de agosto.

Segundo projeções do governo federal, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores serão contemplados em 2025, totalizando aproximadamente R$ 30,7 bilhões destinados ao programa.