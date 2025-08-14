Topo

Economia

PIS de agosto de 2025: abono salarial será pago nesta semana; veja data

O governo federal paga em agosto o abono salarial PIS/Pasep aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro - Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
O governo federal paga em agosto o abono salarial PIS/Pasep aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro Imagem: Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

14/08/2025 04h30

Os trabalhadores que nasceram nos meses de novembro e dezembro já têm definida a data para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o calendário oficial, os depósitos para esse grupo terão início em 15 de agosto, marcando o encerramento dos repasses do benefício neste ano.

O que aconteceu

Para ter acesso ao pagamento, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja no setor privado ou como servidor público — por, no mínimo, 30 dias no ano de 2023. Além disso, é exigido que a remuneração média no período não tenha ultrapassado dois salários mínimos mensais (equivalente a R$ 2.640,00) e que o trabalhador esteja inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício precisam ter sido corretamente enviadas pelo empregador. Essa comunicação deve ser feita por meio da RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), dependendo do tipo de contrato.

O valor do abono é calculado de forma proporcional aos meses trabalhados em 2023, tomando como referência o salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518.

A verificação sobre o direito ao benefício pode ser feita em diversos canais, como o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o portal Gov.br, o telefone 158 da Central Alô Trabalho ou presencialmente nas unidades do Ministério do Trabalho.

Quem possui conta na Caixa Econômica Federal receberá o valor diretamente em conta corrente ou poupança. No caso dos clientes do Banco do Brasil, há a possibilidade de receber via PIX, transferência TED ou saque presencial nas agências. Para os demais beneficiários, a Caixa abrirá automaticamente uma poupança social digital para depósito.

Calendário do PIS 2025

Aniversariantes de novembro e dezembro: pagamentos a partir de 15 de agosto.

Segundo projeções do governo federal, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores serão contemplados em 2025, totalizando aproximadamente R$ 30,7 bilhões destinados ao programa.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Calendário do INSS de agosto: veja data em que o benefício será depositado

PIS de agosto de 2025: abono salarial será pago nesta semana; veja data

Bolsa Família de agosto: veja calendário completo com datas de pagamento

Giraffas abre 290 vagas de emprego, 133 imediatas; veja como se inscrever

Marca de luxo famosa por ovos com joias é vendida por R$ 272 milhões

Com serviços bancários em destaque, ganhos do PagBank superam expectativas

Governo tenta excluir gastos com socorro a exportadores da meta fiscal

Ambev oferece curso gratuito e online para capacitar até 5.000 garçons

Economista: Brasil está longe da meta de inflação, mas dados são positivos

Ela foi promovida 4 vezes em 5 anos na Microsoft e compartilha os segredos

Reintegra e compra de produtos: as medidas de ajuda a afetados por tarifaço